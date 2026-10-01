¿Cuánto dinero presta el Infonavit para comprar una casa y qué requisitos solicita?

¿Cuánto dinero presta el Infonavit para tener tu casa? Foto: Gettyimages/Cuarto

Comprar una vivienda representa uno de los principales objetivos patrimoniales para muchas personas. Para facilitar este proceso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con diferentes opciones de financiamiento para sus derechohabientes.

En el caso del Crédito Infonavit tradicional, el Instituto puede prestar hasta 2 millones 935 mil 002 pesos, aunque el monto al que puede acceder cada trabajador depende de factores como su capacidad de pago y las condiciones de su financiamiento. El monto disponible puede consultarse directamente en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos.

¿Cuánto presta Infonavit para comprar una casa?

El Crédito Infonavit tradicional permite elegir el monto y plazo del financiamiento, de acuerdo con las condiciones aplicables al trabajador.

Entre sus principales características se encuentran:

Monto máximo: hasta 2 millones 935 mil 002 pesos, sujeto a la capacidad de pago.

hasta 2 millones 935 mil 002 pesos, sujeto a la capacidad de pago. Plazo: puede ser de uno hasta 30 años.

puede ser de uno hasta 30 años. Tasa de interés: diferenciada de acuerdo con el nivel salarial, desde 3.69% hasta 10.45%, y fija durante la vida del crédito.

diferenciada de acuerdo con el nivel salarial, desde 3.69% hasta 10.45%, y fija durante la vida del crédito. Salario: puede solicitarse sin importar el nivel salarial, de acuerdo con las condiciones del esquema.

puede solicitarse sin importar el nivel salarial, de acuerdo con las condiciones del esquema. Gastos de titulación: para quienes tienen un ingreso mensual de hasta 9 mil 985.43 pesos, no se cobran.

El plazo elegido también debe considerar la edad del derechohabiente. La suma de la edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años para hombres y 75 años para mujeres, de acuerdo con las condiciones señaladas por el Instituto.

¿Quién puede solicitar un crédito Infonavit?

Las condiciones del financiamiento se determinan considerando diferentes factores, entre ellos la relación laboral vigente, las cotizaciones y la capacidad de pago. Por esta razón, dos trabajadores que tengan el mismo salario pueden obtener montos de crédito diferentes.

Entre las condiciones que pueden aplicar se encuentran:

Tener una relación laboral vigente.

Cumplir con las condiciones de precalificación correspondientes.

No contar con un crédito vigente con el Infonavit, cuando así lo establezca la modalidad.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

Estar registrado en una Afore y contar con los registros biométricos actualizados, cuando corresponda.

Las condiciones y requisitos pueden variar dependiendo del tipo de crédito, por lo que el Infonavit recomienda consultar la información personalizada disponible en Mi Cuenta Infonavit.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un crédito Infonavit?

Para tramitar un crédito pueden solicitarse diferentes documentos. Entre ellos se encuentran:

Solicitud de inscripción de crédito.

Avalúo electrónico de la vivienda.

Dictamen Técnico de Calidad, cuando se trata de una vivienda existente.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

CURP, cuando corresponda.

Cédula de Identificación Fiscal.

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE interbancaria, con una antigüedad no mayor a dos meses.

Título de propiedad de la vivienda cuando la operación se realiza con un particular.

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”, disponible mediante Mi Cuenta Infonavit.

En determinados casos también será necesario descargar desde Mi Cuenta Infonavit el Aviso de Retención de Descuentos o la documentación correspondiente a la notificación de descuento. Para trabajadores derechohabientes extranjeros pueden solicitarse documentos adicionales de identificación.

¿Cuánto se paga al mes por un crédito Infonavit?

El descuento mensual se determina de acuerdo con factores como el salario del trabajador y el monto del crédito. Además, los créditos contratados a partir del 1 de mayo de 2024 ya no contemplan el pago de cuota de administración.

Para créditos contratados antes de esa fecha, las condiciones de la cuota de administración dependen del salario que tenía el trabajador al momento de contratar el financiamiento. Quienes ganaban hasta 2.6 UMA podían quedar exentos, mientras que para determinados rangos salariales se contemplaban cuotas de 0.5% o 1% anual sobre el saldo pendiente.

¿Se puede pedir un crédito Infonavit con otra persona?

Sí. Una de las opciones disponibles permite solicitar un financiamiento en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente, con el objetivo de obtener un monto mayor para comprar una vivienda. En el caso del cónyuge, éste puede cotizar ante el Infonavit o el Fovissste, de acuerdo con las condiciones aplicables.

También existen alternativas adicionales para utilizar el financiamiento en otros objetivos relacionados con la vivienda.

¿Qué otros beneficios ofrece el Infonavit?

Además de comprar una casa, los trabajadores pueden acceder a opciones para mejorar o complementar su vivienda. Por ejemplo, Equipa tu Casa permite obtener un monto adicional para remodelar, mejorar, reparar o equipar la vivienda sin modificar su estructura.

También existe Hogar a tu Medida, un beneficio dirigido a personas con discapacidad para realizar adecuaciones que faciliten el uso de la vivienda. El Infonavit también señala que los trabajadores pueden acceder a más de un crédito a lo largo de su vida laboral para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, renovar, reparar, construir o pagar un crédito hipotecario contratado con otra institución.

Para acceder nuevamente a un financiamiento, el crédito anterior debe cumplir con las condiciones establecidas por el Instituto y no haber presentado incumplimientos o recibido determinados apoyos para cubrir la deuda.

¿Dónde puedo saber cuánto me presta Infonavit?

El monto exacto que puede obtener cada trabajador no se determina únicamente por el salario. El Instituto considera diferentes variables para establecer la capacidad de financiamiento. Por ello, la forma de conocer cuánto dinero puede prestar Infonavit a cada derechohabiente es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección de precalificación y puntos.

Ahí también pueden revisarse las condiciones específicas del crédito, el monto disponible y los requisitos que debe cumplir cada trabajador antes de iniciar el trámite.

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