Tamaulipas escala posiciones y se ubica entre los estados con menos delitos del país

El estado se colocó entre los que reportan menos delitos. Foto: Gob. de Tamaulipas

Tamaulipas se colocó entre los 10 estados con menor incidencia delictiva del país durante septiembre de 2026, al ocupar el noveno lugar nacional, de acuerdo con la actualización de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reportó una tasa de 91.75 presuntos delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes.

El resultado representa una incidencia 28.1% inferior a la media nacional, ubicada en 127.58 delitos por cada 100 mil habitantes, y un avance de dos posiciones respecto de agosto, cuando Tamaulipas ocupaba el lugar 11 entre las entidades con menor incidencia delictiva.

Robo de vehículos y a casa habitación registraron niveles más bajos desde 2015

Los datos oficiales también muestran resultados en el combate a los delitos patrimoniales: durante septiembre, el robo de vehículos y el robo a casa habitación registraron sus niveles más bajos en el mismo mes desde 2015, mientras que la extorsión se mantuvo por debajo del promedio nacional.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido que los avances en los indicadores de seguridad responden a una estrategia de coordinación institucional, fortalecimiento de las corporaciones estatales, inteligencia y presencia territorial, aunque ha advertido que todavía existen desafíos por atender.

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos”, afirmó el mandatario el pasado 1 de octubre, durante el encuentro Cuatro años transformando Tamaulipas, en el que reiteró que “la paz no es la meta… la paz es el camino”.

La actualización estadística correspondiente a septiembre muestra que Tamaulipas registró una tasa inferior a la de entidades como Jalisco, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Durango y Veracruz, conforme a la sumatoria de carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos del fuero común.

En materia de robo de vehículos la entidad alcanzó el octavo lugar nacional entre los estados con menor incidencia en este delito al presentar una tasa de 3.07 por cada 100 mil habitantes, un indicador relevante por su impacto directo en el patrimonio de las familias y en las actividades económicas.

En este indicador, Tamaulipas está muy lejos de las tasas de incidencia que tienen otros estados como Morelos (14.37), Baja California (12.22), Puebla (10.71), Jalisco (9.13) y Quintana Roo (8.64).

A este resultado se suma la reducción del robo a casa habitación, delito que, junto con el robo de vehículos, alcanzó en septiembre su registro más bajo desde 2015, de acuerdo con la información presentada a partir de las estadísticas oficiales.

En septiembre pasado se iniciaron 116 carpetas de investigación por robo de vehículo, mientras que en septiembre de 2015 fueron 530; en lo que respecta a robo a casa habitación fueron 66 carpetas de investigación contra 337 en septiembre de 2015.

Extorsión reporta incidencia inferior a la media nacional

Respecto de la extorsión, otro de los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la población, Tamaulipas reportó una incidencia inferior a la media nacional que es de 0.64 al registrar 0.40.

La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene una estrategia de seguridad sustentada en la coordinación permanente con las instituciones federales, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal, las labores de inteligencia y la atención a las causas que generan violencia.

Esta política contempla también el despliegue territorial de las corporaciones de seguridad, el fortalecimiento institucional y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir y combatir las conductas delictivas.

Durante el encuentro por los cuatro años de su administración, Villarreal Anaya destacó la importancia de mantener una política de seguridad que privilegie la construcción de la paz y la atención permanente a las necesidades de la población.

Las cifras correspondientes a septiembre fueron integradas con información del SESNSP y las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2026, lo que permite comparar las tasas de incidencia delictiva entre las 32 entidades federativas.

Estos indicadores corresponden a carpetas de investigación iniciadas ante las autoridades ministeriales, por lo que constituyen una referencia oficial sobre la incidencia delictiva denunciada y registrada, aunque no representan la totalidad de los delitos cometidos.

Con los resultados de septiembre, Tamaulipas se mantiene dentro del grupo de 10 entidades con menor incidencia delictiva del país, al tiempo que registra sus niveles más bajos en más de una década en delitos como el robo de vehículos y el robo a casa habitación.

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