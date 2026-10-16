Lluvia arrastra un Vocho a un canal en Tampico; conductor sale ileso

Corriente de agua arrastrara un Volkswagen. Foto: Daysi Herrera

Un momento de tensión se vivió en Tampico, Tamaulipas, luego de que una hora de lluvia bastó para que la corriente de agua arrastrara un Volkswagen, conocido como Vocho, hasta un canal a cielo abierto en la colonia Primavera. Por suerte, el conductor logró salir del vehículo y resultó ileso, pese a lo aparatoso del incidente.

Vocho termina dentro de un canal por la corriente de agua

El percance ocurrió sobre la calle Pedro J. Méndez, donde la fuerza de la corriente desplazó el automóvil y lo sacó de su trayectoria hasta terminar dentro del canal.

El incidente sorprendió a automovilistas de la zona, luego de que la lluvia provocara corrientes de agua capaces de arrastrar la unidad.

Protección Civil y Tránsito atienden el incidente

Tras lo ocurrido, elementos de Protección Civil y Tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor consiguió salir del Volkswagen y no sufrió lesiones.

Lluvias evidencian riesgos para automovilistas en Tampico

El incidente volvió a mostrar los riesgos que enfrentan los automovilistas cuando las corrientes de agua avanzan con fuerza por las calles de la zona conurbada de Tampico.

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