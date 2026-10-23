Jasmín Bugarín formaliza su salida del PVEM y se suma a Morena en Nayarit

Bugarín formaliza su incorporación a Morena. Foto: Paola Cervantes

La dirigente nacional de Morena,Ariadna Montiel Reyes, formalizó en Nayarit la incorporación de Jasmín Bugarín al partido guinda. La política confirmó su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional tras dejar la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el anuncio, Montiel dio la bienvenida a Bugarín y señaló que su incorporación se realizó por decisión propia.

“Nos da mucho gusto que ella haya decidido de manera voluntaria y con mucha decisión, sumarse a Morena, a ser una militante de nosotros, así que bienvenida”, expresó Ariadna Montiel.

Con este movimiento, Bugarín se integra formalmente a Morena de cara a los retos políticos rumbo a 2027.

¿Por qué Jasmín Bugarín se sumó a Morena?

Bugarín, quien se desempeña como coordinadora estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación en Nayarit, explicó que su decisión responde a las condiciones que encontró dentro de Morena para participar en el proceso de definición de dicha coordinación.

La política señaló que durante ese proceso se ajustó a las reglas del partido y trabajó junto con su militancia y las fuerzas aliadas. Agregó que desde el inicio manifestó su intención de formalizar su adhesión a Morena.

“En Morena siempre encontré este apoyo y respaldo de generar condiciones de piso parejo, yo en este proceso me ajusté a las reglas de Morena, caminé de la mano de Morena, de la militancia de Morena, y fue gracias a Morena junto con los aliados que logramos hoy por hoy estar al frente de esta encomienda”, señaló Bugarín.

También explicó que ya había conversado con la dirigencia nacional de Morena sobre su intención de incorporarse formalmente al partido.

Jasmín Bugarín ya había dejado la dirigencia estatal del PVEM

La ahora militante de Morena informó que comunicó su decisión a la dirigencia nacional del Partido Verde, que, según su declaración, respetó su determinación.

Precisó que desde días o semanas antes había dejado la presidencia estatal del PVEM y que un integrante de su equipo quedó al frente de esa responsabilidad.

“En ese sentido, volví a retomar esta inquietud hoy con nuestra presidenta Ariadna Montiel, no de ahorita, desde el principio, y le había yo expresado mi intención de poder formalizar ya mi adhesión o mi militancia formalmente a Morena. He platicado con el Partido Verde, lo hice en su momento con la dirigencia nacional, un compañero del equipo se quedó al frente, ya hace tiempo, días o semanas, que yo ya no estoy al frente de la dirigencia del Partido Verde y se platicó y se respetó una decisión personal”, agregó.

De esta manera, Bugarín formalizó su salida del partido que encabezaba en Nayarit para incorporarse a Morena.

¿Qué sigue para Jasmín Bugarín en Morena?

Tras anunciar su incorporación, Bugarín señaló que buscará fortalecer la estructura de Morena en Nayarit mediante el trabajo conjunto con militantes y simpatizantes.

También reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de mantener el impulso de ese movimiento político en la entidad.

Su adhesión se concreta rumbo a 2027, año en el que los partidos comenzarán a preparar sus estrategias y definiciones políticas para los próximos procesos electorales.

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