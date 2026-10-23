Modalidad 40 del IMSS: fraudes señalados y papel de los gestores

Modalidad 40: sus cambios en las pensiones y sus fraudes. Foto: Cuartoscuro/Getty

Los presuntos fraudes relacionados con la Modalidad 40 del IMSS llevaron al Gobierno federal a modificar las condiciones de este esquema de pensiones a partir del 22 de octubre de 2026, según la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que se detectaron mecanismos para obtener pensiones elevadas que no correspondían al historial laboral de algunos trabajadores.

La mandataria habló de un impacto económico de cientos de miles de millones de pesos, aunque no presentó un desglose de los casos. Por su parte, el especialista en seguridad social y pensiones Pedro Vázquez Colmenares advirtió, en entrevista con Uno TV, sobre la existencia de un mercado fraudulento en el que participan gestores y despachos que ofrecen trámites relacionados con la Modalidad 40.

¿Qué fraudes se detectaron en la Modalidad 40 del IMSS?

Durante su conferencia matutina del 22 de octubre, Sheinbaum explicó que las autoridades identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a pensiones de montos elevados.

“Por esa razón se decidió regular la Modalidad 40, ya que era el mecanismo mediante el cual se realizaban algunos de estos esquemas fraudulentos para obtener una pensión que no correspondía realmente al historial laboral del trabajador”, señaló.

Cambios en Modalidad 40, para frenar esquema fraudulento que cuesta al erario cientos de miles de millones de pesos: @Claudiashein pic.twitter.com/5qTEuTrWKs — víctor gamboa arzola (@gamboa_arzola) October 22, 2026

La presidenta afirmó que el Gobierno federal realizó un diagnóstico sobre estas pensiones y determinó regular el mecanismo para evitar posibles fraudes y proteger los recursos destinados a su pago.

Al ser cuestionada sobre el impacto económico de las prácticas señaladas, respondió:

“Era un impacto importante. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos”.

Sin embargo, no detalló cuántos casos se detectaron, cómo operaban los presuntos fraudes ni cómo se calculó ese monto.

Gestores de pensiones: ¿qué papel tienen en los presuntos fraudes?

El especialista Pedro Vázquez Colmenares señaló que durante los últimos seis o siete años surgió un mercado fraudulento alrededor de la Modalidad 40, en el que, según explicó, comenzaron a operar gestores y despachos que ofrecían trámites, cotizaciones y registros.

“El problema que surgió en los últimos seis o siete años, lamentablemente, es un mercado fraudulento de modalidades 40”, advirtió.

En entrevista con Uno TV, explicó que estos intermediarios promocionan sus servicios en internet y redes sociales, donde ofrecen realizar trámites, conseguir cotizaciones y gestionar ingresos o registros.

“Se crearon gestores, googleen y en redes sociales gestor Modalidad 40 y van a ver cómo pululan los despachos que te dicen que te van a hacer trámites, que te consiguen cotizaciones, que te consiguen ingresarte y registrarte”, expresó.

Vázquez Colmenares también señaló que el IMSS anunció a principios de año una investigación por posibles actos de corrupción relacionados con este mecanismo.

No obstante, cabe señalar que no todos los gestores o despachos que ofrecen asesoría participen en actividades fraudulentas.

Modalidad 40: entre pensiones de 80 mil pesos y redes de corrupción

Uno de los principales atractivos de la Modalidad 40 del IMSS era la posibilidad de obtener pensiones elevadas mediante aportaciones voluntarias, explicó Vázquez Colmenares.

Para ejemplificar el nuevo límite, Vázquez Colmenares explicó que una persona que cotizaba con ocho UMA podría ingresar a la Modalidad 40 con nueve UMA, pero ya no con el tope de 25 UMA, como ocurría bajo las condiciones anteriores.

De acuerdo con el especialista, esto permitía recuperar el equivalente al dinero aportado en aproximadamente nueve meses de pensión.

“Entonces era un sistema de alto beneficio, ahora altamente subsidiado y además con una red de corrupción alrededor”, afirmó Vázquez Colmenares.

El experto señaló que el IMSS busca enfrentar esta situación mediante las modificaciones a la Modalidad 40, aunque advirtió que la institución también podría recibir críticas por realizar los cambios mediante una disposición administrativa y no a través de una reforma a la ley.

¿Qué cambió en la Modalidad 40 del IMSS a partir del 22 de octubre?

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que determinados trabajadores sigan cotizando ante el IMSS después de dejar un empleo formal, siempre que cumplan los requisitos.

De acuerdo con la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establecieron nuevas restricciones para las incorporaciones y reincorporaciones.

📢 La #Modalidad40 del IMSS se fortalece con reglas claras y mayor transparencia.



Se respetan los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos y se establecen nuevas condiciones para futuras incorporaciones. ¡Infórmate y comparte! 💚 pic.twitter.com/db2vHw7Z2a — IMSS  (@Tu_IMSS) October 21, 2026

Entre los principales cambios señalados se encuentran:

Límite al salario de cotización: el nuevo salario se vincula con el último registrado ante el IMSS, con un margen adicional de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a las condiciones del acuerdo.

el nuevo salario se vincula con el último registrado ante el IMSS, con un margen adicional de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a las condiciones del acuerdo. Restricciones a los incrementos: se limita la posibilidad de ingresar con un salario considerablemente superior al que se tenía antes de dejar el empleo.

se limita la posibilidad de ingresar con un salario considerablemente superior al que se tenía antes de dejar el empleo. Nuevas incorporaciones: comienzan a partir de la fecha de solicitud, sin nuevas altas retroactivas.

Para ejemplificar el nuevo límite, Vázquez Colmenares explicó que una persona que cotizaba con ocho UMA podría ingresar a la Modalidad 40 con nueve UMA, pero ya no con 25 UMA, u otra cifra, como lo permitía anteriormente esta modalidad.

El especialista señaló que estas restricciones buscan contener los abusos relacionados con el mecanismo.

Los cambios no borran cotizaciones anteriores ni cancelan las pensiones existentes. La #Modalidad40 del #IMSS permite a quienes dejaron un empleo formal seguir aportando voluntariamente para acumular semanas y conservar derechos pensionarios. Tras el análisis financiero, podrían… pic.twitter.com/c6udXqNYS5 — Uno TV (@UnoNoticias) October 22, 2026

¿Quiénes podrían resultar afectados por los cambios en la Modalidad 40?

De acuerdo con Vázquez Colmenares, las afectaciones dependen de la situación de cada trabajador y del momento en que se incorporó o tenía previsto ingresar a la modalidad.

El especialista distinguió tres grupos:

Personas ya pensionadas: no tendrían afectaciones, pues cuentan con una pensión otorgada y un derecho adquirido.

no tendrían afectaciones, pues cuentan con una pensión otorgada y un derecho adquirido. Trabajadores ya inscritos: mantendrían las condiciones con las que ingresaron, conforme a lo explicado por el especialista.

mantendrían las condiciones con las que ingresaron, conforme a lo explicado por el especialista. Personas que planeaban incorporarse: podrían enfrentar restricciones para aumentar su salario de cotización y mejorar su futura pensión.

Entre los posibles afectados mencionó a trabajadores próximos al retiro, particularmente personas de 58 y 59 años que tenían previsto utilizar la Modalidad 40 como parte de su plan de pensión.

“La afectación se concentra en los trabajadores que aún no se han pensionado y que, dentro de su plan de retiro, tenían previsto incorporarse posteriormente a la Modalidad 40 para completar semanas de cotización o incrementar su salario de cotización con el fin de mejorar su pensión”, explicó.

El Consejo Técnico del IMSS aprobó cambios temporales mientras se analiza el impacto financiero de la Modalidad 40. De acuerdo con la información del DOF, durante los próximos meses se evaluará la posibilidad de establecer modificaciones definitivas.

Foto: DOF

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, se analizará el impacto financiero de la Modalidad 40 durante los próximos meses, con la posibilidad de plantear modificaciones definitivas posteriormente.

El objetivo señalado para estos ajustes es prevenir irregularidades y preservar la viabilidad financiera de la modalidad a mediano y largo plazo.

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