Trump deporta a casi un millón de personas en su segundo mandato, según informe

Trump deportó a 980 mil personas en 18 meses. Foto: Shutterstock

El Gobierno de Donald Trump ha deportado a unas 980 mil personas durante los primeros 18 meses desde el inicio de su segundo mandato, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI).

El análisis también identifica un aumento de las deportaciones derivadas de arrestos dentro de Estados Unidos y examina el impacto de las políticas migratorias de la actual administración.

Deportaciones de ICE y CBP durante el Gobierno de Trump

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, se registraron:

Tipo de procedimiento Porcentaje Número de personas Deportaciones 59% 580 mil Devoluciones por cumplimiento de la ley 30% 300 mil Devoluciones administrativas 11% 110 mil Total 100% 980 mil

Fuente: Migration Policy Institute (MPI). (Las cifras están redondeadas)

La mayoría de los deportados no tenía antecedentes penales

Según el informe, más de dos tercios de las 980 mil deportaciones involucraron a migrantes interceptados inicialmente en la frontera. Sin embargo, las deportaciones relacionadas con arrestos dentro del territorio estadounidense aumentaron y representaron una proporción cada vez mayor.

De acuerdo con el documento, al excluir a quienes fueron devueltos en la frontera, el 61% de las deportaciones realizadas por ICE correspondió a migrantes indocumentados que llevaban al menos dos años en Estados Unidos. Mientras que el 15% correspondió a personas con 10 años o más de residencia en ese país.

Otro dato relevante es que sólo el 20% del total de las deportaciones durante el periodo analizado involucró a personas con antecedentes penales.

Cifra récord de salidas voluntarias

El informe señala que la medición de los resultados de la política migratoria de Trump enfrenta dificultades por la reducción de los reportes del DHS y las diferencias en la forma en que las autoridades contabilizan las deportaciones.

Para elaborar sus estimaciones, el instituto recurrió a datos publicados por el propio departamento y a registros obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, incluidos datos difundidos por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California.

Los datos también muestran que las deportaciones del ICE incluyen una cifra récord de salidas voluntarias o autodeportaciones, en línea con la estrategia del Gobierno de Donald Trump para reducir la presión sobre el saturado sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.

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