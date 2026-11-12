Colapso de edificio en Nueva York deja un muerto y 10 heridos; cuatro están graves
Un edificio de tres pisos colapsó en Flatbush, Brooklyn; el saldo es de un muerto y 10 heridos, cuatro en estado crítico.
Una persona murió y otras 10 resultaron heridas tras el colapso de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, Brooklyn, Nueva York, informaron las autoridades este miércoles.
El derrumbe ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales (21:00 GMT), cerca de una obra en construcción. El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió reportes de personas atrapadas entre los restos de la edificación.
De acuerdo con los servicios de emergencia, una víctima fue declarada muerta en el lugar. Otras cuatro personas fueron trasladadas a hospitales en condición crítica, mientras que seis sufrieron lesiones menores.
Bomberos buscaron personas entre los escombros
Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a equipos de emergencia trabajando entre los restos de lo que aparentemente era un inmueble residencial, cuyos muros quedaron derribados.
Medios locales reportaron que algunas personas fueron rescatadas de entre los escombros, incluido un menor que fue trasladado en camilla.
Autoridades revisan la estabilidad de edificios cercanos
El Departamento de Edificios de Nueva York informó que sus inspectores acudieron al sitio para apoyar las labores de recuperación y evaluar la estabilidad estructural de las construcciones aledañas.
Hasta el momento, las autoridades no habían informado las causas del colapso ni precisado si existe alguna relación con la obra en construcción cercana.
Las autoridades mantienen las labores en la zona para recuperar posibles víctimas y determinar las condiciones en las que ocurrió el derrumbe. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas del colapso.
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