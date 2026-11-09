Tamaulipas suma 25 mil mdd en inversiones y prevé más de 70 mil empleos: Américo Villarreal

Tamaulipas suma 25 mil mdd en inversiones. Foto: Uno TV

Tamaulipas cuenta con más de 180 proyectos de inversión confirmados, que representan alrededor de 25 mil millones de dólares y una expectativa de generación de más de 70 mil empleos, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El anuncio se realizó durante la presentación de la expansión de la planta de YAGEO KEMET, en Ciudad Victoria, proyecto que contempla la creación de 720 nuevos puestos de trabajo y el fortalecimiento de las operaciones de manufactura electrónica en la entidad.

El mandatario señaló que la cartera de inversiones forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo industrial, atraer capital productivo y aprovechar la ubicación de Tamaulipas, así como su infraestructura carretera, portuaria y aduanera, para fortalecer el comercio internacional.

Durante el evento, celebrado en el Polyforum de Ciudad Victoria, Villarreal Anaya destacó el crecimiento de la actividad industrial y las oportunidades de desarrollo en los distintos corredores económicos del estado.

Tamaulipas suma 25 mil mdd en inversiones. Foto: Uno TV

YAGEO KEMET ampliará sus operaciones en Ciudad Victoria y generará 720 empleos

Como parte de la expansión industrial de Tamaulipas, YAGEO KEMET anunció el crecimiento de sus instalaciones en Ciudad Victoria, con una proyección de 720 nuevos empleos.

La compañía se dedica a la manufactura de componentes electrónicos, entre ellos capacitores utilizados para estabilizar el suministro de energía en circuitos y sistemas tecnológicos. Sus productos tienen aplicaciones en las industrias automotriz, electrónica, aeroespacial y médica.

El director de Operaciones de YAGEO KEMET, Octavio Olmedo, explicó que la ampliación es resultado de varios años de planeación, inversión y desarrollo de capacidades productivas, además de la disponibilidad de talento especializado en la región.

Durante su intervención, agradeció el acompañamiento del Gobierno estatal y destacó las condiciones que ofrece Tamaulipas para el crecimiento de la empresa.

“Señor gobernador, a usted y a su equipo, gracias por la apertura y el acompañamiento. YAGEO KEMET ha encontrado en Tamaulipas un lugar donde es posible trabajar, generar oportunidades y seguir creciendo con confianza”, mencionó.

Tamaulipas suma 25 mil mdd en inversiones. Foto: Uno TV

Tamaulipas reporta crecimiento económico de 4.7% durante 2026

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Anabell Flores Garza, informó que durante el primer semestre de 2026 la actividad económica estatal registró un crecimiento anual de 4.7%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la funcionaria, este resultado colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en crecimiento económico.

También destacó que la expansión de YAGEO KEMET está relacionada con las oportunidades de desarrollo industrial en la región centro del estado, donde se impulsa el proyecto Tamaulipas Puerto Interior.

Esta iniciativa contempla el desarrollo de infraestructura para facilitar la llegada de nuevas empresas, ampliar la capacidad logística y generar condiciones para instalar actividades productivas en Ciudad Victoria.

Gobierno de Tamaulipas busca atraer más inversiones

El gobernador Américo Villarreal señaló que su administración mantiene una estrategia de desarrollo industrial de mediano y largo plazo, basada en la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.

Entre las acciones mencionó la modernización administrativa, la simplificación de trámites y la identificación de oportunidades de negocio para facilitar la instalación y operación de empresas.

“Quiero reiterar nuestro compromiso de ser un gobierno facilitador, de dar garantías a todas las condiciones necesarias para instalar, operar y crecer aquí las diferentes plantas, no sólo facilitando trámites, modernizando procesos, sino brindando información abierta en donde están las oportunidades y detonando todo con un clima de certidumbre, de seguridad, de una lógica que ofrece condiciones únicas en comunicaciones, puertos y aduanas que sólo se encuentran en Tamaulipas”, expresó.

Villarreal Anaya también destacó que la infraestructura de comunicaciones, los puertos y los cruces aduaneros representan ventajas para atraer capital y fortalecer la participación del estado en las cadenas de suministro de América del Norte.

Con la ampliación de YAGEO KEMET, Tamaulipas suma un nuevo proyecto a su cartera de inversiones industriales, con el que se busca fortalecer la manufactura especializada y ampliar las oportunidades de empleo en Ciudad Victoria.

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