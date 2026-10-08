imss-bienestar-cita-a-trabajadora-tras-insultos-a-paciente-en-silla-de-ruedas-en-hospital-general-de-reynosa

En Reynosa se presentó un altercado entre paciente y empleada. Foto: Cuartoscuro

En el Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, una discusión entre una paciente en silla de ruedas y una trabajadora del IMSS-Bienestar quedó registrada en video y posteriormente fue difundida en redes sociales. Autoridades del nosocomio llamaron a la empleada para saber del tema.

¿Qué se sabe del video en el Hospital de Reynosa?

En el metraje, compartido a través de diversas cuentas de redes sociales, se observa a la paciente, quien se encuentra en silla de ruedas, intercambiando palabras con una empleada del IMSS-Bienestar.

🚨🚨🚨Reynosa -Tamaulipas-



"Pinche Animal de Mierda", así le dijo una empleada del Hospital General a un paciente. pic.twitter.com/SCS8UFFVOu — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 6, 2026

En un momento de la discusión, la trabajadora responde a la paciente y le advierte que también puede faltarle al respeto. “¿Tú me tienes que faltar al respeto? Porque yo también te puedo faltar al respeto, pinc… animal de mie…”, se escucha decir a la empleada.

De acuerdo con testigos que presenciaron el altercado, habría sido la trabajadora del IMSS-Bienestar quien faltó al respeto primero. Esta versión, sin embargo, corresponde al testimonio de personas que estuvieron presentes en el lugar.

El video comenzó a circular en redes sociales hace algunos días y posteriormente volvió a difundirse, al ser retomado por diversos medios nacionales.

IMSS-Bienestar responde a polémica

Ante la difusión del video, el IMSS-Bienestar informó que no tolera conductas contrarias a los principios de trato digno, respeto y atención de calidad que deben regir la prestación de los servicios de salud.

La institución señaló que la Dirección del Hospital General de Reynosa remitió la queja al área de Recursos Humanos, por lo que la trabajadora será citada para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las medidas correspondientes conforme a la normativa aplicable.

En un comunicado, el IMSS-Bienestar también informó que la paciente se encuentra estable y permanece hospitalizada, donde continúa recibiendo la atención médica requerida de acuerdo con su condición de salud.

Respecto al video difundido en redes sociales sobre el trato brindado a una paciente en el Hospital General de Reynosa, IMSS Bienestar informa que no tolera conductas contrarias al trato digno y respetuoso que debe prevalecer en sus unidades de salud. pic.twitter.com/ySKCW0ilid — IMSS BIENESTAR TAMAULIPAS (@IB_Tamaulipas1) October 7, 2026

La institución refrendó su compromiso de brindar atención médica de calidad, con respeto y trato digno, a todas las personas usuarias de sus servicios.

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