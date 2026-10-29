Matamoros registra bloqueos e incendios tras operativo federal; detienen a objetivo prioritario
También se reportaron incendios y obstrucciones en la carretera a Victoria.
En Tamaulipas, bloqueos e incendios de vehículos se registran en distintos puntos de Matamoros y la carretera Victoria-Matamoros. Trasciende que los hechos responden a la detención de Axel Cárdenas, un objetivo prioritario por parte de fuerzas federales.
¿Qué dice la Vocería de Seguridad de Tamaulipas?
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que la persona detenida estaría vinculada con un grupo criminal y fue trasladada para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.
En Matamoros, se reportan bloqueos sobre la avenida Pedro Cárdenas y en otros sectores. En Palmares, alertaron sobre una pecera y un taxi incendiándose en el acceso a la colonia.
- También se reportaron incendios y obstrucciones en la carretera a Victoria, incluso frente al letrero de “Feliz viaje”.
Ante estos hechos, el alcalde Alberto Granados pidió a las familias permanecer resguardadas y evitar desplazamientos innecesarios.
- Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar las zonas afectadas y mantenerse atentos a los canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que la detención corresponda a Axel Cárdenas, nombre difundido en redes sociales.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.