Matamoros registra bloqueos e incendios tras operativo federal; detienen a objetivo prioritario

Se reporta la detención de Axel Cárdenas. Foto: Daisy Herrera

En Tamaulipas, bloqueos e incendios de vehículos se registran en distintos puntos de Matamoros y la carretera Victoria-Matamoros. Trasciende que los hechos responden a la detención de Axel Cárdenas, un objetivo prioritario por parte de fuerzas federales.

¿Qué dice la Vocería de Seguridad de Tamaulipas?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que la persona detenida estaría vinculada con un grupo criminal y fue trasladada para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Así las cosas en Matamoros Tamaulipas con narco bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. @gabrielregino @LupitaJuarezH pic.twitter.com/cFOPfChi9Z — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 29, 2026

En Matamoros, se reportan bloqueos sobre la avenida Pedro Cárdenas y en otros sectores. En Palmares, alertaron sobre una pecera y un taxi incendiándose en el acceso a la colonia.

También se reportaron incendios y obstrucciones en la carretera a Victoria, incluso frente al letrero de “Feliz viaje”.

Se registran detonaciones de arma de fuego por la Avenida Mexicali y Carlos Salazar en #Matamoros, #Tamaulipas, tras la presunta captura de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, líder de una facción del Cártel del Golfo en Matamoros. pic.twitter.com/bxBVQ6YsgC — Mundo Tamaulipas (@MundoTamaulipas) October 29, 2026

Ante estos hechos, el alcalde Alberto Granados pidió a las familias permanecer resguardadas y evitar desplazamientos innecesarios.

#VoceríaInforma#Padilla



Se informa a la ciudadanía que al momento se reporta bloqueo con transporte de carga en carretera Victoria-Matamoros kilómetro 45, a la altura del puente en Padilla. Se recomienda precaución y en la medida de lo posible, utilizar vías alternas.… pic.twitter.com/QFni2QSJQr — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 29, 2026

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar las zonas afectadas y mantenerse atentos a los canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que la detención corresponda a Axel Cárdenas, nombre difundido en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.