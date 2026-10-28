Tamaulipas suma proyectos energéticos por 7 mil mdd; cinco países ven oportunidades

Tamaulipas cuenta con recursos, puertos e infraestructura. FOTO: Especial

Tamaulipas concentra proyectos de generación energética aprobados por 7 mil millones de dólares, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante el Congreso Internacional de Energía 2026, realizado en Tampico.

El mandatario señaló que, con el respaldo del gobierno de Claudia Sheinbaum, se aprobaron más de 10 proyectos de generación eléctrica que permitirían ampliar la capacidad instalada del estado. Además, embajadores de cinco países destacaron oportunidades de inversión en hidrocarburos, gas natural y energías renovables.

Tamaulipas atrae interés internacional por proyectos energéticos

Durante el encuentro, que reunió a más de 6 mil participantes en Expo Tampico, representantes de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia reconocieron las oportunidades de inversión que ofrece la entidad.

Villarreal Anaya explicó que Tamaulipas cuenta con recursos energéticos, puertos e infraestructura industrial y logística para desarrollar nuevos proyectos.

También afirmó que las inversiones deben generar empleos, fortalecer a las empresas locales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Australia destaca proyecto Trion y generación de empleos

El embajador australiano, Crispin Conroy, destacó el proyecto petrolero Trion, ubicado en aguas ultraprofundas frente a las costas de Tamaulipas.

De acuerdo con el diplomático, el desarrollo contempla:

6 mil 500 empleos durante su construcción.

Mil 500 empleos anuales, en promedio, durante su vida útil.

Un millón de dólares de la empresa Woodside para programas comunitarios.

Por su parte, Dinamarca identificó oportunidades en energía eólica marina y almacenamiento subterráneo de gas natural.

Finlandia destacó la infraestructura industrial del estado, mientras que Noruega planteó integrar proveedores locales a las cadenas internacionales de producción.

Suecia, en tanto, expresó interés en colaborar mediante tecnología para ampliar el uso de energías renovables.

CFE y Pemex destacan infraestructura energética de Tamaulipas

Representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) también participaron en el Congreso Internacional de Energía 2026.

Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de CFE, señaló que el encuentro permite identificar proyectos prioritarios y fortalecer las acciones relacionadas con la autosuficiencia energética.

Mauricio Camarena Páez, directivo de Pemex, destacó instalaciones como la Cuenca de Burgos, la refinería Madero y el complejo procesador de gas Arenque.

El funcionario explicó que esta infraestructura permite abastecer de energéticos al noreste del país.

Finalmente, Américo Villarreal sostuvo que la expansión del sector debe traducirse en empleos especializados, oportunidades para empresas locales y desarrollo regional.

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