¿Quiénes son Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo, y qué tienen que ver con los bloqueos en Matamoros?

Los Ciclones son una facción del CDG. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Matamoros, Tamaulipas, el reporte de la detención de Axel Cárdenas, presuntamente vinculado con el Cártel del Golfo (CDG) y la facción de Los Ciclones, fue seguido por una serie de narcobloqueos. En redes sociales circularon videos de los hechos registrados en distintos puntos de la ciudad.

Los Ciclones y el Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales con mayor trayectoria en México. Sin embargo, actualmente ya no opera como una estructura unificada, sino que está fragmentado en facciones rivales que han perdido parte de su territorio e influencia. Aun así, mantiene presencia en puntos estratégicos de Tamaulipas, particularmente en las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa.

Entre sus facciones más fuertes se encuentran Los Escorpiones y Los Ciclones, grupos que aprovechan su ubicación para traficar personas migrantes y drogas hacia Estados Unidos, trasladar armas y dinero en efectivo hacia México, y operar redes de extorsión.

Atentos a Matamoros, Tamaulipas, donde se reporta la detención de un importante criminal.



En ese municipio fronterizo operan Ciclones y Escorpiones del Cártel del Golfo. — Oscar Balmen (@oscarbalmen) October 29, 2026

De acuerdo con InSight Crime, los antecedentes del Cártel del Golfo se remontan a 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control del negocio de narcotráfico de su tío, que entonces consistía en una operación relativamente pequeña de marihuana y heroína.

Videos de los bloqueos en Matamoros

En redes sociales se difundieron videos de los bloqueos registrados en diferentes sectores de Matamoros. Ante la situación, el presidente municipal, Alberto Granados, informó que estudiantes que se encontraban cerca de la zona de Palmares estaban fuera de peligro.

Alerta

Bloqueos por toda la ciudad en Matamoros, por presunta detención de un líder buscado en esa ciudad pic.twitter.com/hsBVemDA4x — Dora Alicia de la Cruz (@DoraAliciadeC) October 29, 2026

En una actualización, el alcalde señaló que la mayoría de los alumnos de la Secundaria 8 que estaban en esa zona ya se encontraban seguros y con sus familias. También informó que los estudiantes que participaban en la Expo Ciencia, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, permanecían bajo resguardo dentro del recinto.

🚨 La violencia se intensificó en Matamoros, Tamaulipas, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, vehículos incendiados y bloqueos en distintas zonas.



Los hechos ocurrieron luego de la detención de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas, alias “El Contador”,… https://t.co/T0lP78InaD pic.twitter.com/n9BziUFCUP — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2026

Granados agregó que Gustavo Acuña, coordinador de Protección Civil, resultó herido mientras atendía un reporte de incendio. De acuerdo con el alcalde, su estado de salud era estable y ya se había reincorporado a sus actividades.

“Seguimos pendientes de esta situación de riesgo”, indicó el presidente municipal.

Foto: Facebook Beto Granados

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