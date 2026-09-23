Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
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Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Huracán Polo categoría 5
El huracán Polo alcanzó la categoría 5; autoridades suspendieron clases en zonas de Guerrero y Michoacán y mantienen la vigilancia por lluvias y oleaje elevado.
Trump señala a México
En la Asamblea de la ONU, Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles; sostuvo que el país debe recuperar el control de su territorio.
Cae el “Peli”
Autoridades detuvieron en Mazatlán a Jesús Antonio ‘N’, alias ‘Peli‘, señalado como integrante de Los Chapitos y generador de violencia en Sinaloa.
Empezó el otoño
Hoy inició el otoño en México; a partir de esta fecha los días tendrán menos horas de luz y las noches serán más largas.
Buscan capturar cocodrilo
Un cocodrilo abandonado en la Laguna de San Baltazar, Puebla, logró sobrevivir y crecer; autoridades buscan capturarlo para protegerlo y evitar riesgos.
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