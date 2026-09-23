Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Huracán Polo categoría 5

El huracán Polo alcanzó la categoría 5; autoridades suspendieron clases en zonas de Guerrero y Michoacán y mantienen la vigilancia por lluvias y oleaje elevado.

Trump señala a México

En la Asamblea de la ONU, Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles; sostuvo que el país debe recuperar el control de su territorio.

Cae el “Peli”

Autoridades detuvieron en Mazatlán a Jesús Antonio ‘N’, alias ‘Peli‘, señalado como integrante de Los Chapitos y generador de violencia en Sinaloa.

Empezó el otoño

Hoy inició el otoño en México; a partir de esta fecha los días tendrán menos horas de luz y las noches serán más largas.

Buscan capturar cocodrilo

Un cocodrilo abandonado en la Laguna de San Baltazar, Puebla, logró sobrevivir y crecer; autoridades buscan capturarlo para protegerlo y evitar riesgos.

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