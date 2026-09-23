Tensión en NY: evacúan edificio por amenaza de bomba cerca de la Asamblea General de la ONU

Elementos del NYPD atendieron la emergencia. Foto: AFP

Un fuerte operativo se registró la tarde de este martes en Nueva York, Estados Unidos, luego de haber sido reportado un “paquete sospechoso” en inmediaciones del recinto donde se desarrolla la Asamblea General de las Naciones Unidas(ONU).

A consecuencia, el edificio Chrysler fue evacuado ante una posible amenaza de bomba, informó el Deparetamento de Policía (NYPD).

El paquete fue localizado cerca de la 3a Avenida y la Avenida Lexington, vialidades que fueron cerradas de inmediato mientras los uniformados se desplegaron por la zona para atender la situación. Luego de 30 minutos, el NYPD dio a conocer que el “paquete sospechoso” no contenía material peligroso tras una minuciosa inspección.

“ACTUALIZACIÓN: El paquete ha sido inspeccionado y no se considera sospechoso. La calle 43, entre la 3.ª Avenida y la Avenida Lexington, permanece cerrada”, informó a través de su cuenta de X.

BREAKING: "All clear" on the suspicious package on 43rd and 3rd Avenue near the UN in NYC https://t.co/iBo2qggLB5 pic.twitter.com/OsXaH8EKwh — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 22, 2026

Paquete enciende las alarmas ante desarrollo de la Asamblea General de la ONU

Aunque las autoridades locales tienen la capacidad de atender este tipo de situaciones, la situación cobró especial relevancia debido a que a casi un kilómetro se desarrolla la 81a Asamblea General de las Naciones Unidas, evento que concentra a jefes de Estado como Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Pedro Sánchez, presidente de España; Volodímir Zelenski, mandatario de Ucrania, Emmanuel Macron, de Francia, y el canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez.

Cerca de 130 jefas y jefes de Estado y de Gobierno participan de manera presencial en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde exponen sus posturas y mensajes ante la comunidad internacional.

Del 22 al 28 de septiembre, los líderes mundiales se reúnen en el debate general de la ONU, que este año se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.