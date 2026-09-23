Discursos, amenazas y polémicas: 5 momentos que han marcado la Asamblea General de la ONU

Jefes de Estado pasaron a la historia por sus acciones. Foto: AFP

En marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), espacio que reúne año con año jefes de Estado de todo el mundo, merece la pena recordar los momentos que han marcado el magno evento a lo largo de los años, no por la acción diplomática sino por aquellas acciones y reacciones inesperadas.

En Uno TV te presentamos cinco momentos icónicos que marcaron la Asamblea General y que pasaron a la historia por lo inusual e insólito en aras de lanzar un poderoso mensaje, desde la tribuna, al mundo sobre los desafíos internacionales.

Fidel Castro pasa a la historia por el discurso más largo

Luego del triunfo de la Revolución cubana, Fidel Castro llegó a la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 1960 para dar uno de los discursos con el que pasó a la historia, no por el contenido del mismo, sino por su duración: 4 horas y 29 minutos.

Entonces aprovechó para criticar el “imperialismo estadounidense” y su injerencia en los asuntos latinoamericanos, así como para acusar a Estados Unidos de apoyar regímenes autoritarios en la región.

Hugo Chávez y el “olor a azufre” en la ONU

En septiembre de 2006, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, protagonizó uno de los discursos más recordados después de la intervención del mandatario estadounidense George W. Bush.

Desde la tribuna se refirió a Bush como el “diablo” y aseguró que el lugar todavía “olía a azufre”. Ese mismo día, Chávez reiteró sus críticas al sistema de Naciones Unidas y planteó la necesidad de un nuevo orden internacional.

Trump amenaza con “destruir totalmente” Corea del Norte

En su primera intervención ante la Asamblea General como presidente de Estados Unidos, en 2017, Donald Trump advirtió que si su país se veía obligado a defenderse o proteger a sus aliados no tendría otra opción que “destruir totalmente Corea del Norte”.

Trump centró parte de su discurso en el programa nuclear y de misiles norcoreano y también lanzó fuertes críticas contra Irán.

Edgard Leblanc Fils intenta beber de una jarra

No todos los momentos que han llamado la atención en la Asamblea General han sido producto de confrontaciones políticas.

El 26 de septiembre de 2024, Edgard Leblanc Fils, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, protagonizó una escena inesperada durante su intervención ante la 79ª Asamblea General al intentar beber agua directamente de una jarra.

El momento quedó registrado en la transmisión oficial de UN Web TV. La ficha de Naciones Unidas confirma que Leblanc Fils pronunció ese día un discurso de poco más de 31 minutos.

Delegaciones abandonan salón durante discurso de Netanyahu

Otro episodio ocurrió el 26 de septiembre de 2025, cuando Benjamin Netanyahu subió nuevamente a la tribuna de Naciones Unidas.

La cobertura oficial de la ONU documentó que varias delegaciones abandonaron el salón cuando el primer ministro israelí tomó la palabra. Entre quienes permanecieron también se registró una recepción dividida. Netanyahu centró su intervención en Gaza, Hamás e Irán.

Estos episodios muestran cómo la tribuna de la Asamblea General de la ONU ha funcionado no sólo como espacio diplomático, sino también como escenario de confrontaciones entre gobiernos, mensajes dirigidos a la comunidad internacional y momentos inesperados que han quedado registrados en los archivos oficiales de Naciones Unidas.

Asamblea General de las Naciones Unidas 2026

Alrededor de 130 jefas y jefes de Estado y de Gobierno participan de manera presencial en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde presentan sus mensajes y prioridades ante la comunidad internacional.

Entre el 22 y el 28 de septiembre, los líderes mundiales se congregan para participar en el debate general del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General, que este año se desarrolla bajo el lema: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.