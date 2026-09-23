Morena hará públicas las encuestas utilizadas para definir coordinaciones estatales

Morena hará públicas encuestas de coordinaciones estatales. Foto: Cuartoscuro

Morena hará públicas las encuestas utilizadas para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, informó su presidenta nacional Ariadna Montiel. Los ejercicios serán difundidos de manera detallada una vez que concluya la definición de las 17 coordinaciones estatales.

La dirigente señaló que, hasta ahora, las mediciones han mostrado resultados similares y que, en caso de existir alguna diferencia, los estatutos establecen que será la encuesta realizada por el propio partido la que determine el resultado.

¿Cuándo dará a conocer Morena las encuestas?

Ariadna Montiel explicó que los resultados no se publicarán de manera inmediata conforme se defina cada coordinación. Morena esperará a concluir el proceso en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 para posteriormente presentar las encuestas de manera detallada, una por una.

“Una vez que hagamos las presentaciones en su totalidad, los vamos a invitar para que les platique y para que las demos a conocer detalladamente uno por uno para que ustedes tengan acceso a esta información”. Montiel.

Hasta este 22 de septiembre, Morena ha definido coordinaciones estatales en 10 entidades, entre ellas Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Baja California, Quintana Roo y Zacatecas.

¿Qué dijo Morena sobre los resultados de las encuestas?

La presidenta nacional de Morena aseguró que los ejercicios realizados hasta el momento han presentado resultados similares.

“Estamos satisfechos en la parte técnica, en lo que corresponde a Morena, porque estamos todos en los parámetros, y por ello, el estatuto siempre marca que si hubiera alguna diferencia, que no la hay, hasta ahora, la encuesta que rige el resultado es la encuesta de Morena y así ha estado siempre”.

De acuerdo con información sobre el procedimiento interno, Morena realiza una encuesta propia y ejercicios espejo para contrastar las mediciones. En algunas entidades también se consideran mediciones solicitadas por los partidos aliados. La dirigencia morenista ha señalado que los partidos aliados, PT y PVEM, participaron con propuestas de perfiles que fueron incluidos en las mediciones.

¿Cómo se realizan las encuestas para elegir coordinadores?

El proceso contempla diferentes mediciones para identificar a los perfiles con mayor respaldo dentro del procedimiento interno. De acuerdo con información difundida sobre la metodología, primero se realiza una encuesta telefónica para medir aspectos como conocimiento y popularidad entre simpatizantes de Morena. Posteriormente, los perfiles seleccionados son incluidos en mediciones presenciales.

En cada entidad se realizan al menos tres ejercicios: una encuesta principal de Morena y dos mediciones espejo. En algunos casos también se consideran ejercicios solicitados por sus aliados. La dirigente señaló que, si las mediciones presentan diferencias, el resultado que establece la definición es el correspondiente a la encuesta de Morena, conforme a sus estatutos.

Morena publicará las encuestas después de concluir las 17 coordinaciones

La publicación de los ejercicios se realizará una vez que concluya la definición de las coordinaciones estatales en las 17 entidades que tendrán elecciones para renovar gubernaturas en 2027. El proceso de selección de coordinadores antecede a la definición formal de candidaturas para esos comicios. La figura de coordinador estatal es utilizada por Morena para encabezar los trabajos de organización política y territorial del partido en las entidades. Con la publicación anunciada, Morena dará a conocer posteriormente los datos y resultados de las mediciones que utilizó para sustentar cada una de las designaciones estatales.

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