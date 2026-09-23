El Nuevo Día y Primera Hora, periódicos de Puerto Rico, dejan el papel y serán 100% digitales

Algunos periódicos detuvieron las ediciones impresas. Foto: Cuartoscuro

El Nuevo Día y Primera Hora, dos periódicos de Puerto Rico, anunciaron el fin de sus ediciones impresas, saltando así a medios 100% digitales. A través de un comunicado, la empresa GFR Media dio a conocer que a finales de septiembre se hará la transición.

Detienen las prensas: la última edición impresa de El Nuevo Día y Primera Hora

Según reportes, el primero en terminar las ediciones impresas será Primera Hora (PH), pues la última será el 24 de septiembre. Mientras que el impreso de El Nuevo Día saldrá el domingo 27.

De acuerdo con Yalixa Rivera Cruz, directora general y editora en jefe de GFR Media, las versiones digitales de los dos medios permitirán “ampliar el alcance de la información”.

“El Nuevo Día y PH continúan con su misión periodística inamovible. Concentrados en una distribución noticiosa 100% digital que nos permite ampliar el alcance de la información; publicar y actualizar las noticias al momento”. Yalixa Rivera Cruz, directora general y editora en jefe de GFR Media.

Por su parte, María Luisa Ferré Rangel, principal oficial ejecutiva del Grupo Ferré Rangel y publisher de GFR Media, aseguró que la decisión es una evolución.

“Hoy, enfocamos todos nuestros esfuerzos y una robusta inversión en un formato enteramente digital. Continuamos evolucionando con el Puerto Rico del siglo XXI”. María Luisa Ferré Rangel.

¿Habrá despidos por el fin de las ediciones impresas?

De acuerdo con la AP, hasta el momento no había información precisa ni oficial sobre despidos ni de la cantidad de personas que, de ser el caso, saldrían de los periódicos que culminan la era del impreso en Puerto Rico.

Sin embargo, se reportó que de 2015 a 2025, el Grupo Ferré Rangel, propietario de empresas que incluyen a GFR Media, redujo el número de empleados sindicalizados de casi 400 a menos de 100.

El cierre de las ediciones impresas de los dos periódicos se suma a la tendencia que se ha hecho presente en decenas de otros diarios que buscarían ahorrar dinero ante la disminución de publicidad.

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