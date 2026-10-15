Trump desea pronta recuperación al Papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón

Trump desea pronta recuperación al Papa. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó una pronta recuperación al Papa León XIV, quien fue operado en Roma para extirpar parte del pulmón derecho debido a un tumor pulmonar. Los médicos reportaron una evolución posoperatoria normal, mientras esperan los resultados de una biopsia.

Trump desea pronta recuperación al Papa León XIV

Ante periodistas en Arizona, el mandatario estadounidense, aseguró que el cáncer que le fue diagnosticado al líder de la Iglesia Católica es algo “muy serio”.

“Quiero ver que el Papa León se recupere. Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Cómo evoluciona el Papa León XIV tras la operación?

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que las pruebas realizadas después de la cirugía mostraron resultados dentro de los parámetros normales, incluidos los análisis de sangre y una radiografía de tórax.

El pontífice, de 71 años, desayunó, almorzó, caminó por su habitación y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria, según el comunicado difundido por el Vaticano.

La intervención se realizó el martes en el hospital Gemelli de Roma. Durante la cirugía se extirpó parte del pulmón derecho para tratar el tumor.

Ahora, los especialistas esperan los resultados de la biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido y establecer el estadio de la enfermedad, así como los posibles tratamientos posteriores.

La Santa Sede señaló que el papa se encuentra animado. Sin embargo, todavía no se sabe si necesitará permanecer hospitalizado más tiempo del previsto o prolongar su recuperación.

¿Qué se sabe del cáncer del Papa?

El pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar. Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que este tipo de cáncer puede tener un pronóstico favorable cuando se detecta en etapas tempranas y se extirpa mediante cirugía.

De acuerdo con la información difundida, antes de la intervención el Vaticano había previsto una hospitalización de aproximadamente una semana.

¿El Papa León XIV viajará a América Latina?

La cirugía también genera incertidumbre sobre la agenda del pontífice. Sus compromisos fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

Por ahora, se desconoce si podrá realizar el viaje programado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

La visita a Perú tiene un significado particular, pues León XIV trabajó allí como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad peruana.

El Vaticano no ha confirmado cambios en el itinerario. La evolución médica y los resultados de la biopsia serán relevantes para conocer los siguientes pasos en la recuperación del pontífice.

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