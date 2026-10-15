Aprueban Ley Catastral en el Senado; alertan por centralismo y alza de impuestos inmobiliarios

El Senado aprobó la Ley Catastral con 69 votos. Foto: Cuartoscuro.

El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que crea una clave y una cédula únicas para identificar los inmuebles del país. Mientras Morena y sus aliados defienden la modernización de los registros, la oposición alerta por un posible centralismo y aumentos en el impuesto predial.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

La legislación establece una base de información que permitirá vincular los datos físicos y territoriales de cada propiedad con los registros públicos de la propiedad.

“La implementación de una clave única catastral para identificar de manera inequívoca cada inmueble. En el caso de la cédula única catastral y registral, permitirá vincular la información territorial y física de los predios con los datos correspondientes de los registros públicos de propiedad”. Lizeth Teresita Vásquez Ochoa, Senadora de Morena

La nueva normativa también otorga atribuciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que desarrollará y administrará las plataformas tecnológicas, además de emitir los modelos para homologar los registros.

Oposición alerta por centralismo y pérdida de control municipal

Desde el PAN, la senadora Gina Gerardina Campuzano González acusó que la reforma concentra en el Gobierno federal el control de las plataformas que reúnen información sobre casas, terrenos y otras propiedades.

“Con el argumento de modernizar los catastros, quieren una agencia del gobierno federal que concentre el control de las plataformas que reúnen y comparten información de nuestras casas, terrenos y propiedades, mientras los municipios pierden toda capacidad de decisión”. Gina Gerardina Campuzano González ,Senadora del PAN

Por su parte, el senador del PRI, Gabriel Elizondo Pérez, cuestionó que los gobiernos estatales y municipales deban asumir nuevas responsabilidades de digitalización, modernización y capacitación sin recibir recursos adicionales para cumplirlas.

“Este dictamen establece nuevas responsabilidades de modernización, digitalización y capacitación sin gozar de recursos adicionales para cumplirlos; no podemos seguir centralizando las decisiones de los estados y municipios sin garantizar los recursos para cumplir lo que aquí se aprueba”. Gabriel Elizondo Pérez, Senador del PRI

En respuesta, la senadora del PT, Lizeth Sánchez García, defendió la creación de la Plataforma Catastral Municipal.

“Se trata de identificar inconsistencias y facilitar su corrección sin alterar los derechos de propiedad mediante una simple asignación administrativa; modernizar significa que las autoridades compartan información de manera segura y que las personas encuentren soluciones en lugar de recorrer oficinas para resolver contradicciones”. Lizeth Teresita Vásquez Ochoa, Senadora de Morena

¿Subirá el impuesto predial con la Ley Catastral?

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el posible impacto económico de la actualización de los valores catastrales.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, afirmó que la reforma podría facilitar el aumento de la recaudación del impuesto predial y otros impuestos inmobiliarios mediante la actualización del valor de las propiedades. También advirtió sobre posibles efectos en las rentas que pagan los inquilinos.

Campuzano González agregó que no es necesario aumentar la tasa del predial para que una familia termine pagando más: si sube el valor catastral de una casa o terreno, también podría incrementarse el impuesto correspondiente.

El oficialismo negó que el dictamen decrete nuevos gravámenes, aunque reconoció que la modernización cartográfica sí mejorará las finanzas locales.

“Un catastro actualizado permite mejorar la información con la que los municipios planean su desarrollo, fortalecer sus capacidades recaudatorias y el cumplimiento de obligaciones como el impuesto predial”. Lizeth Teresita Vásquez Ochoa, Senadora de Morena

La reforma fue aprobada con 69 votos a favor y 32 en contra. El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

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