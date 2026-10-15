Turismo en México: caen llegadas por avión y prevén pérdidas de mil 500 mdd

Especialistas prevén pérdidas por caída de turismo. Foto: Cuartoscuro

Aunque México registra cifras récord de viajeros internacionales, destinos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta enfrentan caídas en la llegada de turistas. Especialistas advierten riesgos para los ingresos y el empleo.

México recibe más viajeros internacionales, pero pierde visitantes en uno de los segmentos que más dinero dejan al país: el turismo aéreo, cuya llegada cayó 4.8% entre enero y agosto de 2026.

La situación podría agravarse. Especialistas de la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana estiman que, de mantenerse la tendencia, México cerraría el año con hasta 1.1 millones de turistas menos por vía aérea y una pérdida potencial de mil 500 millones de dólares en ingresos.

Récord de viajeros internacionales, pero cae el turismo aéreo

De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México recibió 67.69 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, un incremento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el aumento no se refleja en todos los segmentos.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, explicó que la llegada de turistas por avión registra una caída de 4.8%, a pesar del crecimiento en el número total de visitantes.

El especialista advirtió que el turismo aéreo es uno de los principales generadores de divisas para México, por lo que su retroceso tiene consecuencias económicas.

Incluso en agosto, cuando ingresaron 7.99 millones de viajeros internacionales, 1.3% más que un año antes, el número de turistas que permanecieron al menos una noche en el país disminuyó 0.5%.

Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, entre los destinos afectados

La caída del turismo internacional por vía aérea golpea algunos de los destinos de playa más importantes del país.

De acuerdo con las cifras expuestas por Francisco Madrid, durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron los siguientes descensos:

Cancún, Quintana Roo: 6.5%

6.5% Los Cabos, Baja California Sur: 8.4%

8.4% Puerto Vallarta, Jalisco: cerca de 20%

Los especialistas identifican diversos factores que presionan al sector, entre ellos el incremento en los costos de operación aérea, el sargazo, la insuficiente promoción internacional y los problemas de inseguridad.

Roberto Calvo, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, señaló que la percepción de inseguridad afecta la imagen de México como destino turístico.

México podría perder mil 500 millones de dólares en ingresos turísticos

Las proyecciones del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible advierten que, si continúa la tendencia, México podría dejar de recibir entre un millón y 1.1 millones de turistas por vía aérea al cierre de 2026.

Esto representaría ingresos turísticos potenciales no captados por aproximadamente mil 500 millones de dólares.

La preocupación también alcanza al empleo.

Francisco Madrid señaló que, con datos a agosto, el número de trabajadores asegurados en el sector hotelero registró una reducción de 2.3%.

¿Por qué crecen los visitantes, pero preocupa el turismo?

La diferencia está en el tipo de viajero que llega a México y cuánto gasta durante su estancia.

Las estadísticas generales incluyen tanto a turistas que pernoctan en el país como a excursionistas que permanecen menos de 24 horas, incluidos visitantes fronterizos y pasajeros de cruceros.

Por ello, un aumento en el número total de viajeros no necesariamente significa un crecimiento equivalente en los ingresos turísticos.

De hecho, mientras la llegada de viajeros internacionales creció 6.3% de enero a agosto, el gasto total que realizaron aumentó apenas 0.9%, según las cifras oficiales.

El desafío para México no es únicamente recibir más visitantes, sino recuperar a los turistas que generan mayor derrama económica y sostienen empleos en hoteles, restaurantes y servicios.

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