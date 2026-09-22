Clínica veterinaria en Apizaco: ofrece consultas para perros y gatos desde 59 pesos

En Tlaxcala, hay clínicas veterinarias a bajo costo. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala cuenta con una clínica veterinaria ubicada en Santa María Texcalac, Apizaco, donde la ciudadanía puede llevar a sus perros y gatos para recibir distintos servicios médicos y de atención a precios accesibles.

El inmueble se localiza en Calle Xicohténcatl 872, donde además se encuentran caninos y felinos que están disponibles para adopción

¿Qué servicios ofrece la clínica veterinaria de Apizaco?

De acuerdo con la información proporcionada por Bienestar Animal, entre los servicios disponibles se encuentran:

Consulta médica preventiva: 59 pesos

Esterilización: de 50 a 352 pesos, dependiendo del tamaño de la especie

Baño y corte de pelo

Desparasitación externa: 29 pesos

Desparasitación interna

Servicio de rayos X

Vacuna Puppy

Cirugía básica de atención inmediata: de 235 a 587 pesos

No se requiere cita para asistir

La información fue proporcionada por Lesdy Liliana Chávez Cota, titular de la Coordinación de Bienestar Animal. Además de los servicios veterinarios, Bienestar Animal promueve la adopción responsable de perros y gatos que se encuentran bajo su resguardo.

¿Dónde habrá una campaña de adopción en Tlaxcala?

Como parte de estas acciones, Bienestar Animal realizará el programa “Adógtame” el próximo 25 de septiembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Parque Juárez del Ayuntamiento de Chiautempan.

Durante la jornada habrá un módulo de información para orientar a las personas interesadas en adoptar, así como un espacio para interactuar con los ejemplares y conocer el proceso de adopción responsable.

También se instalarán un stand de vacunación antirrábica y servicios de desparasitación interna y externa.

Foto: Facebook Bienestar Animal Tlaxcala

El equipo de Bienestar Animal estará presente durante el evento para resolver dudas y brindar información a quienes busquen incorporar un perro o gato a su familia mediante una adopción responsable.

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