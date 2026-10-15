Nuevo derrame de petróleo afecta más de 6 kilómetros del río Chacalapa, en Veracruz

Nuevo derrame de hidrocarburo. Foto: José Manuel Alor

Un derrame de hidrocarburo afecta más de seis kilómetros del río Chacalapa, entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, en el sur de Veracruz. Pobladores y pescadores de la zona reportaron la presencia de petróleo en el afluente y advirtieron sobre los daños a los ecosistemas y a su actividad pesquera.

Los pescadores señalan que el crudo podría provenir de una industria asentada en la zona y plantearon la posibilidad de que se trate de la misma planta donde ocurrió una explosión el pasado 14 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el origen del derrame.

Pescadores señalan posible origen del derrame de hidrocarburo

María del Carmen, presidenta de la Asociación Pesquera Puente Rancho Viejo, explicó que realizaron un recorrido de aproximadamente dos kilómetros río arriba y localizaron una tubería. Posteriormente, se adentraron en una planta identificada como Mexichem y caminaron cerca de un kilómetro, donde encontraron una poza con una cantidad considerable de hidrocarburo.

La representante pesquera señaló que observaron actividad en el lugar, aunque no se ha confirmado que la instalación sea responsable de la contaminación del río Chacalapa.

Colocan barreras para contener la mancha de petróleo

Personal industrial ya colocó cordones oleofílicos para intentar contener la mancha de hidrocarburo en el afluente.

No obstante, los pescadores consideran que las acciones comenzaron cuando el petróleo ya se había extendido. Daniel Luria Castillo, pescador de la zona, afirmó que la contaminación ya representa una afectación para quienes dependen de la pesca para subsistir.

De acuerdo con su testimonio, basta con recorrer el río en lancha para que las embarcaciones terminen completamente manchadas de crudo.

Advierten sobre riesgos por lluvias e inundaciones

Los pescadores también expresaron preocupación por las posibles consecuencias de las lluvias, debido a que los brazos de los ríos de la zona serrana suelen desbordarse año con año.

Daniel Luria Castillo advirtió que el río Chacalapa tiene una respuesta rápida ante las lluvias y que un desbordamiento podría extender la afectación a la vegetación, los animales y las comunidades que dependen del afluente.

Piden investigar el derrame y reparar los daños

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han informado si el derrame se originó en una planta privada o si el hidrocarburo pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ante esta situación, los pescadores exigen que las autoridades investiguen el origen de la contaminación y se determinen las acciones necesarias para resarcir los daños ambientales y las afectaciones a su actividad pesquera.

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