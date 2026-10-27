Hallan 3 kilos de ácido pícrico en el Tecnológico de Veracruz; evacúan a 6 mil y suspenden clases

Bomberos laboraron en el Tecnólogico. Foto: PC Municipal de Veracruz

Una emergencia desató el pánico en el Tecnológico de Veracruz, pues, el hallazgo de tres kilogramos de ácido pícrico provocó la evacuación preventiva de 6 mil 300 personas y la suspensión de clases este martes 27 de octubre, informó Protección Civil Municipal.

No se reportaron personas lesionadas.

¿Qué dijo el Tecnológico de Veracruz?

De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Veracruz, la situación se detectó durante la mañana del lunes 26 de octubre, cuando se realizaban labores de reorganización de materiales y reactivos en el Laboratorio de Química Básica, ubicado en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos (UNIDA).

Durante estas actividades se identificaron contenedores antiguos con una sustancia química que requería manejo especializado. Ante las condiciones observadas en uno de ellos, el plantel solicitó la intervención de Protección Civil Municipal.

Foto: PC Municipal de Veracruz

La dependencia informó que el material fue estabilizado y que se evacuó preventivamente a la comunidad presente en las instalaciones. Posteriormente, los materiales fueron retirados por personal especializado de una empresa autorizada para el manejo de materiales y residuos peligrosos, según el comunicado del instituto.

Como medida preventiva, el Tecnológico de Veracruz suspendió las actividades presenciales el 26 de octubre y anunció que la suspensión continuará este martes 27, tanto para las actividades académicas como administrativas.

“Como parte de la atención a esta situación, los materiales fueron retirados de las instalaciones, a través de personal especializado de una empresa autorizada en manejo de materiales y residuos peligrosos”, dijo el Tecnológico.

El instituto explicó que la medida permitirá continuar con la revisión de las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas en sus laboratorios, conforme a las recomendaciones de Protección Civil Municipal.

Ácido pícrico

Este tipo de ácido puede causar daños a la salud y dependiendo del estado de la sustancia podría ser explosivo.

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