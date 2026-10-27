El voto latino en Florida y Texas: cómo marca las elecciones del país

Las encuestas mantienen resultados estrechos en ambos estados. Foto: Envato

Los votantes latinos llegan a las elecciones intermedias del 3 de noviembre con una inclinación marcada hacia los demócratas, pues 51% dijo apoyar a ese partido en la contienda por la Cámara de Representantes y solo 24% a los republicanos. Es un giro importante en un electorado que le dio casi la mitad de sus votos a Donald Trump en 2024. La aprobación del presidente entre estos votantes bajó de 38% en febrero de 2025 a 24% en la encuesta levantada entre septiembre y octubre de 2026, de acuerdo con el Pew Research Center.

Ese cambio tendrá una prueba decisiva en Florida y Texas, dos estados donde el voto hispano pesa lo suficiente para inclinar contiendas con impacto en todo el país. Texas suma unos 6.7 millones de hispanos con derecho a votar, el 32% de su electorado, y Florida alrededor de 3.8 millones, el 23%, según cálculos publicados en septiembre por el mismo centro de investigación. En ambos estados se elige gobernador y senador federal, además de varios distritos de la Cámara que pueden ayudar a definir qué partido controla el Congreso.

La comunidad cubana de Florida se mantiene como el grupo hispano que más respalda a los republicanos en ese estado. En el sur de Texas, en la franja fronteriza con México, muchos votantes latinos que antes apoyaban a los demócratas votaron por Trump en 2024, y en esta elección tanto demócratas como republicanos buscan quedarse con esos votos. Por lo anterior, las encuestas de este otoño muestran señales de desgaste republicano en los dos electorados, aunque con cifras que cambian bastante según quién levanta el sondeo y quién lo encarga.

¿Cómo se perfila el voto cubano en Florida?

Florida reúne a cerca de 1.9 millones de cubanoamericanos, la mayor concentración de esa comunidad en EE. UU., según el sociólogo Guillermo Grenier, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), citado por Time. Grenier resumió el ánimo de ese electorado al señalar que muchos cubanos están molestos con Trump, pero siguen siendo republicanos. Esa lealtad llevó en 2024 a que 68% de los cubanoamericanos registrados en Miami-Dade dijera que votaría por Trump, frente a 23% por Kamala Harris, de acuerdo con la FIU Cuba Poll, un sondeo universitario sin vínculo partidista.

Las encuestas de 2026 coinciden en que los cubanos siguen del lado republicano, aunque con distancias muy distintas entre una y otra. Ron DeSantis deja libre la gubernatura por límite de mandatos, y por ella compiten el republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, y el demócrata David Jolly, un exrepublicano que dejó ese partido en 2018.

In Florida, some Latino voters who had previously been supportive of President Trump are turning away from the Republican Party amid strong activity from U.S. Immigration and Customs Enforcement. pic.twitter.com/abiBPKXF03 — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 25, 2026

¿Qué dicen los encuestas?

La firma de sondeos y estrategia Mason-Dixon hizo una encuesta encargada por los medios NBC6 y Telemundo, sin vínculo partidista declarado. Entrevistó a 400 votantes hispanos registrados del 28 de septiembre al 1 de octubre. Donalds sumó 48% contra 43% de Jolly entre todos los hispanos. Entre los cubanos, llegó a 72%, con 66% de aprobación para Trump y 75% de apoyo a la senadora republicana Ashley Moody , según Telemundo 51.

, según Telemundo 51. La encuesta de N+ Univision y YouGov, también de un medio sin vínculo partidista declarado, consultó del 2 al 15 de octubre a 825 votantes de Florida. Entre los latinos, Jolly sacó 48% contra 43%, y entre los cubanos la ventaja de Donalds se redujo a 51% contra 42% , según Newsweek. Los puertorriqueños se inclinaron por Jolly, 51% contra 35%.

, según Newsweek. Los puertorriqueños se inclinaron por Jolly, 51% contra 35%. El grupo HispanicVotes.org busca acercar a la comunidad hispana al movimiento conservador y fue fundado por Barbara Casanova, secretaria nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. En su encuesta, consultó a 760 votantes hispanos probables del 14 al 18 de octubre y ubicó a Jolly con 43% frente a 38% de Donalds, según WLRN.

El desgaste aparece con más claridad en el distrito 27, de mayoría latina en Miami-Dade, que Trump ganó por unos 15 puntos en 2024. Ahí la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca reelegirse frente al demócrata Eliott Rodriguez, criticó la política migratoria de Trump. En un anuncio de septiembre, le advirtió que los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca hoy se sienten traicionados. Una medición de Equis Research, firma alineada con los demócratas, registró además que la aprobación de Trump entre los latinos de Florida bajó de 58% al inicio de su mandato a 36%.

El sur de Texas, una frontera electoral que volvió a moverse

Texas llega a esta elección con un electorado latino que en 2024 se repartió casi a la mitad entre Harris y Trump. Trump ganó todos los condados fronterizos del sur del estado salvo dos y se quedó, por primera vez en décadas, con Cameron e Hidalgo, de acuerdo con The Texas Tribune. Con ese giro como telón de fondo, más marcado entre los hombres latinos, la Legislatura texana redibujó en 2025 varios distritos de mayoría hispana del sur del estado con la intención de que pasaran a manos republicanas.

Un tribunal inferior había encontrado evidencia sustancial de que el nuevo mapa discriminaba por motivos raciales. Sin embargo, la Corte Suprema anuló ese fallo el 27 de abril de 2026 y dejó en firme los nuevos distritos, que buscan sumar hasta cinco escaños republicanos en la Cámara, según KVIA. Algunos de esos distritos se trazaron con base en el giro de los latinos hacia Trump, una apuesta que las encuestas de 2026 ponen en duda.

La contienda por el Senado federal entre el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y el representante estatal demócrata James Talarico se considera pareja. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott busca la reelección frente a la demócrata Gina Hinojosa. Estos sondeos muestran cómo se perfila el voto latino en el estado y quién está detrás de cada uno.

INBOX: @Heritage_Action poll: 82% of likely Texas voters support requiring individuals to provide proof of U.S. citizenship when registering to vote, including 94% of Rs, 83% of Independents and 66% of Ds.



Survey drafted by @StefaniBuhajla ⬇️



But the interesting part is the… pic.twitter.com/cuRMy5K4Ug — Marisela Ramirez (@mariselapenny) October 27, 2026

¿Qué dicen las encuestas?

La encuesta bipartidista encargada por TelevisaUnivision y el Cook Political Report estuvo a cargo de la firma republicana OnMessage y la demócrata Hart Research. Entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre consultó a mil votantes hispanos probables y le dio a Talarico 63% contra 30% de Paxton , y a Hinojosa 60% contra 33% de Abbott

, y a Hinojosa 60% contra 33% de Abbott La encuesta de CBS News con YouGov, de un medio sin vínculo partidista declarado, entrevistó a mil 492 votantes registrados del 8 al 16 de octubre. Encontró la carrera al Senado prácticamente empatada, con la mayoría de los latinos del lado de Talarico. En ese sondeo, solo 34% de los latinos texanos aprobó a Trump, 11 puntos menos que el conjunto del estado, y la mayoría de ellos no cree que Paxton tenga el carácter adecuado para ser senador

Equis Research, firma alineada con los demócratas, midió en septiembre que Talarico, Hinojosa y un candidato demócrata genérico al Congreso recibían entre 62% y 64% del voto latino. Es un nivel similar al 64% que logró Beto O’Rourke en 2018

El centro de encuestas de Texas Southern University hizo un sondeo por encargo del San Antonio Express-News, El País y la organización periodística Puente News Collaborative. Entre el 13 y el 16 de octubre encontró que, en el distrito 15, que Trump ganó por 18 puntos, el demócrata Bobby Pulido, cantante de música tejana, aventajaba 51% a 44% a la congresista republicana Monica De La Cruz, según KEDT

¿Qué temas mueven el voto latino en ambos estados?

El costo de vida encabeza las preocupaciones de los latinos en ambos estados. En Texas, la economía supera por dos a uno a la inmigración y a ICE juntas como prioridad de los votantes hispanos, según la encuesta de Cook y TelevisaUnivision. En Florida, el sondeo de YouGov colocó los empleos y el costo de vida (59%) y la vivienda (57%) muy por encima de la inmigración (33%).

La política migratoria queda en segundo lugar entre las prioridades, aunque pesa en el ánimo de muchos votantes. En Florida, 55% de los latinos considera que la aplicación de las leyes migratorias fue demasiado lejos y a 41% le preocupa que esas acciones lo afecten a él o a alguien cercano. En Texas, casi dos de cada tres votantes hispanos dijeron que es menos probable que apoyen a un candidato que respalde la política de deportaciones de Trump. A nivel nacional, 55% de los latinos ve su voto para el Congreso como un voto en contra del presidente. Incluso entre quienes votaron por él en 2024, 30% cree que su gobierno está haciendo demasiado en materia de deportaciones.

¿Qué deben revisar los votantes latinos antes del 3 de noviembre?

La votación anticipada avanza en Florida, donde más de 2.6 millones de personas ya habían votado por correo o en persona a poco más de una semana de la elección. El registro para estos comicios cerró en ese estado el 5 de octubre, con 13.7 millones de inscritos, según CBS Miami. Por eso, quienes ya están registrados solo necesitan confirmar que sus datos siguen activos y correctos, sobre todo si hay inconsistencias en los datos de ciudadanía del registro de votante.

Los ciudadanos naturalizados en fechas recientes tienen motivos para revisar con más cuidado. Los datos del Seguro Social que usa el sistema SAVE para verificar la ciudadanía de los votantes pueden no reflejar su nuevo estatus, y una solicitud de ciudadanía pendiente en USCIS no permite votar en elecciones federales. En Texas, el nuevo mapa cambió los límites de varios distritos, así que algunos votantes encuentran candidatos distintos en su boleta. En ambos estados, el temor a la vigilancia migratoria lleva a muchas familias a preguntarse por la presencia de ICE en los centros de votación.

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