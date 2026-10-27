Cofepris alerta por venta ilegal de tirzepatida, ingrediente de Mounjaro para bajar de peso y tratar la diabetes

Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó por la venta ilegal de productos con tirzepatida, ingrediente activo de Mounjaro, un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, bajo determinadas indicaciones médicas, para el control de peso.

“Puede generar daño a la salud, que va desde una reacción adversa hasta una lesión leve o incluso la muerte”, advirtió la dependencia.

La dependencia explicó que algunas versiones comercializadas por internet podrían contener sustancias peligrosas e incluso provocar la muerte. La autoridad también señaló que detectó un incremento en la comercialización de productos sin registro sanitario, ofrecidos mediante plataformas de comercio electrónico, páginas web y aplicaciones móviles, principalmente a precios inferiores a los del mercado y sin solicitar receta médica.

¿Qué productos con tirzepatida están vendiendo ilegalmente?

La Cofepris identificó distintas presentaciones que se anuncian como productos con tirzepatida, entre ellas soluciones inyectables, plumas precargadas, viales, gotas y parches.

El problema es que estos productos no cuentan con registro sanitario, por lo que se desconoce si contienen realmente el ingrediente anunciado o si incluyen otras sustancias que podrían poner en riesgo la salud.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

Productos que podrían no contener tirzepatida , pese a anunciarla en sus etiquetas

, pese a anunciarla en sus etiquetas Dosis incorrectas , con cantidades insuficientes o excesivas del principio activo

, con cantidades insuficientes o excesivas del principio activo Presencia de sustancias dañinas o ilegales que no aparecen declaradas

que no aparecen declaradas Presentaciones falsificadas o sin registro sanitario, comercializadas bajo distintas denominaciones

La dependencia advirtió que tampoco se conocen las condiciones en las que estos productos son fabricados, almacenados y transportados, por lo que su calidad, seguridad y eficacia no están garantizadas.

¿Qué riesgos tiene utilizar tirzepatida falsificada o sin supervisión médica?

La autoridad sanitaria explicó que el uso indiscriminado de productos con tirzepatida, sin valoración ni supervisión de un médico especialista, puede provocar daños en órganos específicos y estrés sistémico.

También señaló que los medicamentos falsificados, adulterados o comercializados ilegalmente podrían ocasionar reacciones adversas graves, interacciones peligrosas con otros medicamentos o falta de eficacia terapéutica.

La Cofepris además destacó el riesgo asociado a la promoción de estos productos en redes sociales, donde se ofrecen como alternativas para perder peso rápidamente.

Incluso, en abril de 2026, el internista, infectólogo y divulgador mexicano Alejandro Macías advirtió que estos medicamentos no están indicados para fines estéticos, y su uso f implica riesgos.

“Existen efectos secundarios bien definidos y ampliamente reconocidos, como vómito o náuseas; sin embargo, también se han observado otros como cálculos en la vesícula biliar, aunque aún no se ha establecido que sean frecuentes en estos pacientes”, explicó.

“Debe ser prescrito por médicos internistas, endocrinólogos o hasta médicos de práctica general, pero que conocen bien el medicamento“. Alejandro Macías

¿Cómo identificar productos ilegales con tirzepatida?

Para evitar riesgos, Cofepris recomendó no comprar ni utilizar medicamentos ofrecidos en establecimientos informales o plataformas que no acrediten su autorización sanitaria, especialmente cuando presenten alguna de las siguientes características:

Se venden sin solicitar receta médica , pese a requerirla

, pese a requerirla Tienen precios considerablemente inferiores a los del mercado

a los del mercado Sus etiquetas contienen información en un idioma distinto del español

No cuentan con registro sanitario de Cofepris

de Cofepris Se comercializan en tianguis, mercados o establecimientos informales

La autoridad también recomendó verificar que los establecimientos que venden medicamentos por internet cuenten con un domicilio físico en México y la documentación sanitaria correspondiente.

Las personas pueden consultar la autorización de un producto mediante el Visor de Registros de Medicamentos de Cofepris, disponible en su portal oficial.

¿Qué hacer si compraste tirzepatida de procedencia ilegal?

La Cofepris pidió a las personas que hayan adquirido alguno de los productos señalados en la alerta suspender inmediatamente su uso, ya que se desconoce su composición y procedencia.

En caso de presentar síntomas, malestar o alguna reacción adversa relacionada con estos productos, recomendó buscar valoración médica y realizar el reporte correspondiente mediante el sistema de farmacovigilancia VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

La dependencia también solicitó denunciar la venta de estos productos mediante sus canales de denuncia sanitaria, con el objetivo de identificar establecimientos y distribuidores que incumplan la legislación.