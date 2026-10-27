DHS ofrece 3 mil dólares a niños migrantes para salir de Estados Unidos

DHS ofrece 3 dólares a niños migrantes para salir de EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece 3 mil dólares a ciertos menores migrantes no acompañados para que salgan voluntariamente de Estados Unidos. La medida, reportada en octubre de 2026, contempla condiciones específicas y ha encendido las alertas de abogados que representan a niños con procesos migratorios abiertos.

No se trata de un pago disponible para cualquier familia inmigrante. Y aceptar el dinero podría tener consecuencias que van mucho más allá de recibir una ayuda económica.

¿Quiénes pueden recibir los 3 mil dólares del DHS?

De acuerdo con un funcionario del DHS citado por ABC News, la oferta está dirigida a menores que cumplan tres condiciones:

Estar bajo custodia del Gobierno estadounidense

Tener 14 años o más

No tener vínculos con pandillas

El incentivo representa un aumento de 500 dólares respecto de los 2 mil 500 dólares ofrecidos a ciertos menores en 2025. Según el mismo reporte, las nuevas ofertas comenzaron a presentarse a principios de octubre.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre los requisitos anunciados por el Gobierno y lo que han denunciado organizaciones legales. Una investigación de Bloomberg Law informó que abogados de inmigración recibieron reportes de ofertas dirigidas incluso a niños de cinco años que enfrentan procesos judiciales.

El DHS no confirmó esos pagos a los menores más pequeños. Un portavoz señaló que la Administración busca proteger a los niños y reunirlos con sus familias.

¿Cómo funciona la salida voluntaria de Estados Unidos?

La propuesta no consiste simplemente en descargar una aplicación y reclamar el dinero. En los casos reportados, abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comunicado la oferta a representantes de menores, mientras que en otras ocasiones la propuesta se ha presentado durante procedimientos ante jueces de inmigración.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, explica que la salida voluntaria es una figura legal que permite abandonar Estados Unidos bajo determinadas condiciones. Cuando existe un proceso judicial, el juez puede autorizarla si se cumplen los requisitos aplicables.

La oferta económica no significa que todos los menores sean elegibles ni que la salida voluntaria se apruebe automáticamente. Tampoco debe confundirse este procedimiento con el programa CBP Home, que tiene reglas propias para personas que deciden salir del país por iniciativa propia.

¿Aceptar los 3 mil dólares puede afectar un caso de asilo?

Esta es la parte que merece más atención. Para un menor que huyó de la violencia, la persecución o una situación de peligro, abandonar Estados Unidos puede significar renunciar a opciones legales que todavía no comprende por completo.

Según Bloomberg Law, organizaciones que representan a menores han advertido que algunos niños podrían sentirse presionados a tomar una decisión de gran alcance sin tiempo suficiente para analizarla. Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, cuestionó que se plantee una oferta económica a menores que podrían estar considerando solicitar asilo u otra protección humanitaria.

Las consecuencias dependen de cada expediente y del procedimiento aplicable. En ciertos casos, solicitar la salida voluntaria antes de que concluya el proceso puede exigir retirar solicitudes de protección y renunciar a una apelación. Por eso, aceptar una oferta no debe tratarse como una decisión económica aislada.

Qué deben hacer las familias y los representantes de menores

Si un niño bajo custodia del Gobierno recibe una propuesta de este tipo, lo prudente es buscar asesoría de un abogado de inmigración que represente sus intereses antes de firmar documentos o aceptar condiciones.

El representante debe revisar si el menor puede solicitar asilo u otra protección, confirmar los requisitos de la oferta y explicar las consecuencias legales en un idioma que el niño comprenda.

Los $3,000 dólares pueden parecer una ayuda importante para empezar de nuevo en otro país. Pero cuando se trata de un menor que llegó solo a Estados Unidos, la pregunta no debería ser únicamente cuánto dinero recibirá. También importa qué derechos podría perder y si realmente entiende lo que está aceptando. Esa decisión exige protección y asesoría legal, no presión ni prisas.

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