Piden justicia para Cristina, doctora que fue asesinada en Veracruz por su pareja

Protestan por feminicidio de la doctora Cristina Ramos. Foto: José Manuel Alor

En el marco del Día del Médico, familiares y compañeros de trabajo en Coatzacoalcos, Veracruz, realizaron una protesta y marcha pacífica para pedir justicia por el caso de feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüelles. Avanzaron sobre la Avenida Ignacio Zaragoza hasta llegar al parque Independencia.

El feminicidio de la doctora Cristina Ramos

Cristina, originaria de Paso del Macho, había llegado al sur de Veracruz a trabajar en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el ISSSTE de la ciudad. Posteriormente fue localizada sin vida el 15 de octubre en su departamento, ubicado en el Fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos.

Por este caso, un sujeto identificado como Lenin “N”, expareja de la doctora, es señalado por su presunta participación en los hechos y hasta el momento permanece prófugo.

Siguen las investigaciones por el caso

La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abierta una investigación por feminicidio para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables.

Durante la protesta, exigieron la localización y detención del presunto responsable, una investigación seria, diligente y con perspectiva de género. Además, que el caso no quede impune y que se garantice justicia para ella y todas las afectadas por feminicidio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.