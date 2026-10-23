EE. UU. podría atacar Irán este fin de semana, afirma embajador estadounidense en Turquía

Hay tensión en Medio Oriente. Foto: Reuters | Ilustrativa

Estados Unidos podría lanzar un ataque contra Irán este fin de semana, afirmó Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía y encargado de la cuestión siria, en medio de la escalada de amenazas de Washington e Israel contra la República Islámica.

“¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente”, Declaró Barrack durante una entrevista con el presentador de pódcast Mario Nawfal, realizada en el marco de una visita al Golfo.

Sin embargo, el diplomático no tiene un papel directo en las negociaciones relacionadas con Irán y sus declaraciones fueron matizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump dice desconocer un posible ataque contra Irán

Al ser cuestionado sobre las palabras de su embajador en Turquía, Trump pareció restarles importancia y aseguró que no tenía información sobre un eventual ataque.

“Es un hombre bastante influyente, supongo. Si es así, no sé absolutamente nada al respecto”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En la entrevista, Barrack sostuvo que Trump mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán, luego de meses de negociaciones.

“Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses”. Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía y encargado de la cuestión siria.

Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques después de un prolongado estancamiento diplomático, aunque anteriormente había señalado que esto no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Israel amenaza con derrocar al régimen iraní

La tensión también involucra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien en los últimos días ha prometido derrocar al régimen islámico iraní. El mandatario enfrenta elecciones el martes.

Las declaraciones de Barrack contrastan con esa postura, pues aseguró que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán, país que mantiene una relación de confrontación con Washington e Israel desde la revolución de 1979.

“Si siguen amenazando al mundo, a nuestros aliados y al Golfo, habrá consecuencias. Pero esas consecuencias no serán un cambio de régimen”. Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía y encargado de la cuestión siria.

El diplomático insistió en que Trump no está interesado en derrocar al Gobierno iraní y cuestionó las consecuencias de una operación de ese tipo.

“El problema de los cambios de régimen es siempre el mismo: ¿qué ocurre al día siguiente?”. Tom Barrack, embajador estadounidense en Turquía y encargado de la cuestión siria

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