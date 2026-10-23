Deuda pública podría superar el 60% del PIB en 2030 y poner en riesgo grado de inversión: México Evalúa

México Evalúa alerta por deuda. Foto: Cuartoscuro

La deuda pública de México podría superar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, lo que pondría en riesgo el grado de inversión del país, advirtió Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa, durante un análisis sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con un ejercicio de escenarios elaborado por la organización, es cuatro veces más probable que la deuda rebase ese nivel a que se cumpla la proyección planteada por el Gobierno Federal.

“Los resultados señalan que es cuatro veces más probable que se cierre el año 2030 con una deuda pública que ascienda a más del 60 por ciento del PIB, y el escenario en el cual se cumple lo que se está proponiendo es apenas 12.4%”, Carlos Vázquez, investigador México Evalúa

El análisis considera distintas variables, como las tasas de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico, la inflación y el esfuerzo fiscal.

¿Qué riesgos implica una deuda pública mayor al 60% del PIB?

Carlos Vázquez advirtió que un incremento de la deuda hasta ese nivel podría poner en riesgo la calificación crediticia de México y su grado de inversión.

“Perder el grado de inversión podría ser el primer eslabón de una cadena de eventos económicos que podrían terminar impactando en la economía de los hogares, de las empresas y los negocios”, Carlos Vázquez, investigador México Evalúa

Entre las posibles consecuencias mencionó un encarecimiento del acceso al crédito, que podría afectar tanto a las familias como a las empresas.

CIEP advierte que el endeudamiento no cubre los intereses

Por su parte, José Luis Clavellina, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que el gobierno no ha conseguido reducir la deuda de manera permanente y que las metas de endeudamiento se incumplen año con año.

El especialista también advirtió que los recursos obtenidos mediante deuda no serían suficientes para cubrir el pago de intereses.

“El endeudamiento es 3.9, tenemos que pagar cuatro”, explicó, al señalar que la diferencia tendría que cubrirse mediante reducciones del gasto en otros rubros, como bienes y servicios públicos.

Clavellina sostuvo que la situación no puede atribuirse únicamente a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, pues administraciones anteriores también contribuyeron al endeudamiento.

“Se pueden criticar ambas cosas: que no nos alcanza o y, o que no estamos haciendo un esfuerzo suficiente, y por otro lado, pues se puede argumentar que sí estamos haciendo un esfuerzo para pagar. Que hacer un esfuerzo adicional implicaría reducir más el gasto y reducir más el crecimiento. De por sí ya es un crecimiento lento”, José Luis Calvellina, investigador CIEP

Por lo pronto el Paquete Económico 2027 proyecta una deuda pública en 2027 de 55% y para el 2030 de 56% del PIB.

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