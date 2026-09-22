Confirmados los últimos pagos de la Pensión Bienestar en septiembre

Pagos de pensiones en México. Foto: Cuartoscuro

Los depósitos de la pensión Bienestar, que comenzaron en septiembre, están próximos a terminar con las últimas letras del calendario dado a conocer desde hace varias semanas por las autoridades.

¿Cuándo son los últimos depósitos de la Pensión Bienestar en septiembre?

De acuerdo con el calendario, los últimos depósitos comenzaron el lunes 21 y terminarán el viernes 25 de septiembre. Los días se distribuyeron dependiendo de la letra inicial del primer apellido de la persona beneficiaria.

Las fechas oficiales de los últimos depósitos de septiembre son:

Martes 22 de septiembre para la letra R

Miércoles 23 de septiembre para la letra S

Jueves 24 de septiembre para las letras T, U, V

Viernes 25 de septiembre para las letras W, X, Y, Z

De esa manera, autoridades cubren en su totalidad los pagos de la pensión para adultos mayores y el resto de los apoyos que se rigen bajo las mismas fechas y que son correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Montos de las pensiones

Para el 2026, las autoridades establecieron los siguientes montos para las pensiones que otorga el Gobierno Federal.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

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