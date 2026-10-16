Halloween y Día de Muertos 2026: ¿habrá puente y descanso obligatorio?

Ambas fechas son importantes para los mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Los mexicanos están próximos a celebrar dos fechas a finales de octubre y principios de noviembre: Halloween y Día de Muertos; sin embargo, además de pensar en el disfraz y el altar, también lo hacen en sentido laboral: ¿son días de descanso obligatorio o no?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, ninguno de los tres días es de asueto o descanso obligatorio debido a que no están contemplados dentro de su calendario oficial.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

Halloween se celebra en México cada 31 de octubre, en este 2026 cae en sábado, mientras que Día de Muertos se festeja los días 1 y 2 de noviembre, domingo y lunes, respectivamente.

Ninguna fecha es considerada de descanso oficial.

La LFT contempla los siguientes días de descanso obligatorio:

El 1 de enero, Año Nuevo

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez

El 1o. de mayo, Día del Trabajo

El 16 de septiembre, Día de la Independencia

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre, Navidad

¿Me deben pagar más si trabajo en Halloween o Día de Muertos aunque no sea descanso obligatorio?

En caso de que los empleados vayan a su centro de trabajo el sábado 31 de octubre, domingo 1 o lunes 2 de noviembre, correspondientes a los festejos señalados con antelación, recibirán su pago como cualquier día normal debido a que no es un día de descanso oficial.

Sin embargo, la situación podría ser diferente para los trabajadores que descansen habitualmente los lunes, de acuerdo con su contrato laboral. En estos casos, el artículo 75 de la LFT señala que deben recibir un salario doble, además de su salario ordinario.

¿Habrá clases por el Día de Muertos?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante cuatro días por el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Para el día 30, se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar,.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de clases oficial.

En cambio, en educación media superior (preparatorias y bachilleratos) y superior (universidades), la suspensión de clases depende del calendario de cada institución.

Preparatorias y bachilleratos

Bachilleres: sin clases

CECyT: sin clases

CCH: sin clases

CECyTE: depende de cada plantel

Preparatoria: sin clases

Universidades

IPN: sin clases

UNAM: sin clases

TecNM: depende de cada plantel

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.