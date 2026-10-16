VIDEOS: evacúan a miles de personas por fuertes lluvias en Estambul; suman 3 muertos
Las precipitaciones provocaron el bloqueo de carreteras y pasos subterráneos.
Al menos tres personas murieron en Estambul por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en viviendas y caminos. Las autoridades evacuaron a más de 3 mil personas.
Las intensas precipitaciones inundaron hogares y negocios, igual que provocaron anegaciones en caminos y pasos subterráneos por la noche del 15 de octubre.
Varios vehículos quedaron varados y hubo caos vial en la mayor ciudad de Turquía. Incluso algunos autos fueron arrastrados, mientras que rescatistas evacuaron a cientos de personas, de acuerdo con Associated Press.
La oficina del gobernador de Estambul indicó que había tres personas fallecidas y otras cinco reportadas como desaparecidas hasta el 15 de octubre.
Una de las víctimas fue un menor, quien falleció electrocutado tras pisar un charco en un parque del distrito de Fatih. en cambio, una persona de 34 años resbaló en una acera del distrito de Sariyer y se golpeó la cabeza, según la prensa local.
El cuerpo de la tercera víctima fue encontrado cerca de otro parque en el distrito de Kagithane, sostuvo la oficina del gobernador.
Cambio climático habría provocado inundaciones en la capital de Turquía
Las inundaciones provocaron que más de 3 mil personas fueran evacuadas de Estambul, indicó Murat Kurum, el ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático.
El ministro pidió a los residentes no salir de sus casas, toda vez que las autoridades prohibieron el tránsito de motocicletas hasta nuevo aviso.
Se trató de la lluvia más intensa en Estambul en 83 años. Murat Kurum resaltó que estas inundaciones estarían relacionadas con la crisis climática.
“El cambio climático ya no es un tema del futuro; es el tema más importante de hoy (…) Desafortunadamente, el cambio climático está afectando los patrones de lluvia. Ahora nos enfrentamos a episodios de lluvia más intensos”, declaró a reporteros.
La oficina del gobernador de Estambul amplió el cierre de escuelas, mientras que algunos trabajadores gubernamentales quedaron en licencia el 15 de octubre.
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