Bajo la lluvia, mujer de 70 años protesta frente al Palacio de Gobierno de Yucatán

La mujer pide ver al gobernador. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Mérida, Josefina Ramos González, de 70 años, realiza una protesta frente al Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) que resuelvan la problemática que enfrenta en su domicilio.

Video de Josefina en Mérida, Yucatán

La mujer permanece sentada en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y pidió ser atendida por el gobernador Joaquín Díaz Mena para que intervenga en su caso. Según explicó, existen fugas en las tuberías de su casa que derivan en cobros excesivos por el servicio de agua.

Ella es Josefina Ramos, una adulta mayor que se manifiesta así en Yucatán por su derecho al acceso al agua. Sola, bajo la lluvia y en la intemperie reprocha que para pedir el voto los mandatarios si se aparezcan. pic.twitter.com/DwBnuzoqrE — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 16, 2026

Josefina cobró notoriedad luego de que se difundiera un video en el que se le observa soportando la fuerte lluvia que azotó Mérida el jueves 15 de octubre. Tras las intensas condiciones climáticas, Francisco Torres, director de la JAPAY, acudió para atenderla.

🚰 A las 5 de la tarde, Francisco Torres, director de la JAPAY, llegó para atender a doña Josefina, pero ella rechazó la atención y dijo que esperará al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegará el sábado. pic.twitter.com/Ha8JY6yTGk — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) October 15, 2026

Durante el encuentro, la mujer expresó su inconformidad por la atención recibida y reiteró que esperaba hablar directamente con el gobernador.

“¿Después de todo lo que pasé vienen ahora? Yo soy una y, además, su secretaria, su gente, no sabe atender porque me dijeron que usted estaba de gira y que yo me siente hasta que usted venga a verme; por eso estoy aquí. Pero voy a esperar al gobernador. A usted lo estuve esperando sentada bajo el sol y aquí desde las 11 estoy. Ya no, ahora quiero al gobernador”.

El Diario de Yucatán compartió varios videos de la protesta. Este viernes, Josefina continúa con su manifestación pacífica y espera ser atendida por el gobernador de Yucatán.

📢💧 Doña Josefina mantiene su protesta en en centro de #Mérida

A más de 20 horas de iniciar su protesta en la #JAPAY y trasladarse al Palacio de Gobierno, la mujer de 70 años, permanece en la calle 60 del centro de Mérida, donde pasó la lluvia, el frío y la noche.

Asegura que… pic.twitter.com/ACMBSDdrmU — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) October 16, 2026

En el video más reciente sobre el caso, el medio presentó otros aspectos de la protesta de la mujer, quien mantiene su exigencia de que las autoridades den una solución a la problemática que enfrenta en su vivienda.

Gobernador responde

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que Josefina ya fue atendida por las autoridades. Explicó que se resolvió el pago de su pensión del ISSSTE, con cinco años de retroactivo, y que la deuda de 500 pesos con la JAPAY fue condonada. También indicó que se realizan trabajos de desazolve en un pozo cercano a su domicilio. Sin embargo, señaló que la mujer continúa con su protesta y que pidió hablar con la presidenta de México.

Doña Josefina me buscó el miércoles y la atendí en persona. Hoy, en la Mesa de Seguridad, informé lo que ya está resuelto:



✅ Su pensión de viudez: resuelta y pagada por el ISSSTE.

✅ Su adeudo de agua de 500 pesos: condonado por escrito.

✅ El pozo frente a su casa: la Japay ya… pic.twitter.com/9vOxRMv4SK — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 16, 2026

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