Demencia afecta más a las mujeres que a los hombres: estudio proyecta 24.7 millones de nuevos casos para 2050

La demencia podría afectar más a las mujeres, según estudio. Foto: Shutterstock

La incidencia de demencia estandarizada por edad y sexo es de 9.7 por cada mil personas-año en riesgo, con una incidencia mayor en mujeres que en hombres, según un estudio publicado en línea el 12 de octubre en JAMA Neurology.

Ashleigh S. Vella, Ph.D., de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, y sus colegas examinaron las tasas de incidencia de demencia por edad y sexo a nivel mundial utilizando cohortes comunitarias retrospectivas del Consorcio Internacional de Estudios de Cohortes de Memoria (COSMIC).

Los estudios de cohortes longitudinales de COSMIC con un diagnóstico clínico de demencia fueron elegibles; se incluyeron datos a nivel de participante individual de 22 cohortes longitudinales (38 mil 418 participantes) que abarcan 18 países o territorios en seis continentes.

Mujeres y países de ingresos bajos y medianos registran mayor incidencia de demencia

Los investigadores encontraron que 3 mil un participantes desarrollaron demencia a lo largo de 287mil 632 personas-año en riesgo. Por cada mil personas-año en riesgo, la incidencia estandarizada por edad y sexo fue de 9.7. Se observó una incidencia estandarizada por edad más alta en mujeres que en hombres (10.6 frente a 8.6). En comparación con los países de ingresos altos, la incidencia estandarizada fue mayor en países de ingresos bajos y medianos (13.6 frente a 8.3). Suponiendo una incidencia constante a lo largo del tiempo, aplicar tasas específicas por edad y sexo a la población proyectada para 2050 arrojó 24.7 millones de nuevos casos.

“El otro grupo que está impulsando esto son los países de ingresos bajos y medianos que enfrentan esta carga desproporcionada”, dijo Liron Sinvani, M.D., del Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable y los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Nueva York, en un comunicado.

“Los países que tienen menos recursos para el diagnóstico, tratamiento y cuidado son los que van a enfrentar esta enorme ola de casos de demencia. Y tienen una infraestructura muy limitada para responder”.

Elana Gotkine HealthDay Reporter

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