40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas se quedan sin clases por paro general

Paro en la UAZ. Foto: Omar Hernández

Miles de estudiantes mantienen la incertidumbre de regresar a clases tras sumar casi una semana de paro en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) por parte de personal académico que exige un análisis de la situación financiera y laboral de la universidad.

Personal inicia paro en la Universidad Autónoma de Zacatecas

El personal inició un paro de labores escalonado en días previos; sin embargo, el Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (Spauaz) acordó este miércoles el inicio de un paro indefinido de actividades en todas las unidades académicas.

Los docentes señalan que la suspensión de actividades continuará hasta que las autoridades universitarias y la rectoría hagan entrega del informe detallado sobre la nómina universitaria que se les requirió semanas atrás, debido a inconsistencias en los sueldos.

“Parte de la crisis es que muchos administrativos que han sido académicos, están como administrativos, pero están como académicos en la nómina, cuando están como administrativos. Por eso a veces se dice que hay menos administrativos que los que realmente hay. Sin embargo, pues casi la mitad de los que están en administrativos, pues les están pagando como maestros”, comentó Jorge Núñez Monreal, delegado de jubilados y pensionados Spauaz

Autoridades de la UAZ no han respondido a demandas de los huelguistas

Los manifestantes señalan que las autoridades universitarias no han respondido a la totalidad de las peticiones de la base trabajadora.

“Hay una información que se entregó pero que no es suficiente, no contempla pues toda la anualidad de las cargas de trabajo”, Sergio Echeverría, delegado sindical

De acuerdo con la representación sindical, dicha información es indispensable para transparentar y evaluar el estado financiero de la institución.

Los integrantes del Comité de Huelga manifestaron que mantendrán abiertas las mesas de negociación con las autoridades de la UAZ en la sede sindical, dentro del proceso formal de emplazamiento a huelga contemplado para el próximo mes de febrero.

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