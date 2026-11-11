El escudo financiero que toda mujer necesita: así se cierra la brecha en los seguros

La educación financiera y el acceso a seguros pueden fortalecer la autonomía económica de las mujeres y ayudarles a proteger su patrimonio. Sin embargo, la brecha de género persiste: siete de cada 10 seguros son contratados por hombres, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Ante este rezago, el Proyecto Minerva, desarrollado por la AMIS en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), busca acercar herramientas de educación financiera a las mujeres.

¿Qué enseña el Proyecto Minerva?

La iniciativa consiste en una plataforma digital gratuita que ofrece módulos para aprender a administrar el dinero y tomar decisiones financieras informadas.

Entre los temas que aborda están:

Registro y control de gastos personales y familiares.

Elaboración de presupuestos y planificación financiera.

Estrategias de ahorro y uso responsable del crédito.

Gestión de riesgos y planeación educativa para los hijos.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó que estos conocimientos permiten aprender desde cómo llevar un registro de gastos hasta cuándo ahorrar y cómo utilizar un crédito.

“Cómo llevar, por ejemplo, un registro de todo lo que gastas, no cómo hacer un presupuesto, cómo poder hacer una planificación financiera, en qué momento deberías de ahorrar, ¿cómo le haces cuando requieres algún crédito?”. Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

La plataforma ha capacitado a más de 104 mil mujeres, informó Norma Alicia Rosas.

Mujeres también buscan proteger a sus familias con seguros

La educación financiera también puede ayudar a identificar las necesidades de protección de cada familia.

Rosas señaló que las mujeres muestran interés en seguros de vida, con el objetivo de que sus hijos puedan mantener su educación y un nivel de vida razonable si ellas llegan a faltar.

También destacó la atención que prestan a los seguros de salud y de gastos médicos para proteger a sus familias.

“Las mujeres están pensando muchísimo más en los seguros. Primero, en los seguros de vida, por si algo les llega a ocurrir, que sus hijos puedan tener una educación y que puedan seguir con un nivel de vida más o menos razonable, pero otro, en el que se enfocan más y que hemos visto que muchas mujeres prefieren tener un seguro, por ejemplo, de salud o de gastos médicos para su familia”. Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS

Para ingresar al Proyecto Minerva, únicamente se necesita un teléfono inteligente con acceso a la plataforma.

La iniciativa busca que más mujeres cuenten con herramientas para organizar sus finanzas, conocer alternativas de protección y tomar decisiones informadas sobre su dinero.

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