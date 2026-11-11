Desapariciones en México: primera semana de noviembre registra 237 casos

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. La primera semana de noviembre se registraron 237 casos, de los cuales que da cuenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Este organismo concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 11 de noviembre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 2 y el domingo 8 de noviembre de 2026 se registraron en México 237 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

122 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 51.48% de los casos reportados

115 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 48.52% del total de casos reportados

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 114 fueron con vida y sólo una sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 50 casos, integrados por 20 hombres y 30 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Michoacán con 18 casos, divididos en 14 hombres y 4 mujeres

con 18 casos, divididos en 14 hombres y 4 mujeres Morelos con 18 casos, divididos en 10 hombres y 8 mujeres

con 18 casos, divididos en 10 hombres y 8 mujeres Yucatán con 17 casos, divididos en 4 hombres y 13 mujeres

con 17 casos, divididos en 4 hombres y 13 mujeres Veracruz con 15, divididos en 10 hombres y 5 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 237 personas reportadas, 131 fueron hombres y 106 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 84 registros. De ellos, 61 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, con 29 personas de los cuales 21 corresponden a hombres y 8 a mujeres..

Por otra parte, el grupo de 10 a 14 años registró 24 personas divididos en 10 hombres y 14 mujeres.

Los datos muestran que los grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 67 mil 516 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de noviembre de 2026 contabilizan 67 mil 516 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 832 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.85% del total

46 mil 684 son personas localizadas, cifra que representa el 69.15% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 788 personas localizadas sin vida, que representa el 8.11% de los localizados.

42 mil 896 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.89% de los localizados.

Diez estados concentran 42 mil 235 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 855 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 7 mil 071

con 7 mil 071 Nuevo León con 4 mil 808

con 4 mil 808 Guanajuato con 4 mil 479

con 4 mil 479 Puebla con 3 mil 847

con 3 mil 847 Sonora con 3 mil 642

con 3 mil 642 Michoacán con 3 mil 227

con 3 mil 227 Sinaloa con 2 mil 885

con 2 mil 885 Tamaulipas con 2 mil 333

con 2 mil 333 Baja California con 2 mil 088

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 42 mil 235 casos.

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 42 mil 888 corresponden a hombres, 24 mil 611 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Desapariciones en México: los 10 estados con más registros Registros acumulados desde octubre de 2024. Fuente: RNPDNO. 42,235 Registros en las 10 entidades destacadas 67,516 Registros nacionales por sexo reportados Menos registros Más registros Sin cifra en esta selección Estados con más registros Distribución nacional por sexo Hombres: 42,888 (63.52%) Mujeres: 24,611 (36.45%) Indeterminados: 17 (0.03%) Fuente: RNPDNO. Los estados grises no representan cero registros. UnoTV

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 15 mil 325 registros, integrados por 9 mil 018 mujeres y 6 mil 307 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 884 casos, con 5 mil 529 hombres y 2 mil 355 mujeres

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 587 casos, con 5 mil 680 hombres y mil 907 mujeres

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 938 registros, de los cuales mil 599 corresponden a mujeres y 5 mil 339 a hombres

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados,con 66 mil 295 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades:

Estadounidense con 340 casos

Colombiana con 205 casos

Venezolana con 173 casos

Hondureña con 121 casos

Guatemalteca con 68 casos

Cubana con 67 casos

Salvadoreña con 32 casos

Ecuatoriana con 20 casos

Canadiense con 14 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de noviembre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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