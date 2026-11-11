Refuerzan blindaje en Hospital Civil donde permanece gravemente herido el “R2”; no descartan traslado en las próximas horas 

El “R2” continúa hospitalizado en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Fuerzas federales mantienen el operativo de seguridad en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde permanece internado Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”, luego de que se pospusiera su traslado a una instalación federal en la Ciudad de México (CDMX) debido a su estado de salud.

El “R2” continúa bajo resguardo de la Marina

El presunto líder criminal continúa bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional, mientras recibe atención médica en el área de cuidados intensivos.

De acuerdo con los reportes médicos, Álvarez Ayala se encuentra grave, pero estable, luego de ser intervenido quirúrgicamente por heridas de bala en el abdomen, el brazo derecho y el fémur izquierdo. Entre las lesiones se reportó una perforación de colon.

Juez amplía plazo para definir situación jurídica del “R2”

Ante el estado de salud del detenido, un juez federal autorizó ampliar de 48 a 96 horas el plazo constitucional para resolver su situación jurídica y la de otras 20 personas detenidas durante el operativo realizado en el restaurante Sabea.

Con esta prórroga, las autoridades tendrán más tiempo para determinar la situación legal de los detenidos. El traslado de Álvarez Ayala a un centro penitenciario federal quedó pendiente y dependerá de que su condición médica lo permita.

Aunque no se descarta que la reubicación ocurra en las próximas horas, hasta el momento permanece hospitalizado y bajo vigilancia de las fuerzas federales.

Suspenden temporalmente extradición del “R2” a Estados Unidos

Por otra parte, un juez federal concedió a la defensa de Rafael Álvarez Ayala una suspensión provisional que frena temporalmente cualquier procedimiento para su extradición a Estados Unidos.

La medida permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso correspondiente y el detenido continúa bajo atención médica.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) mantiene las investigaciones para integrar los elementos del caso.

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