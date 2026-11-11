Rescatan en Jalisco a tres personas de Guerrero engañadas con falsas ofertas de trabajo

Rescatan a personas originarias de Guerrero en Jalisco. Foto: Omar Hernández.

Tres personas originarias del estado de Guerrero, entre ellas un menor de 17 años, fueron rescatadas en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, tras quedarse sin recursos en Jalisco.

Personas rescatadas en Jalisco fueron engañadas con falsa oferta de trabajo

Las autoridades de Jalisco informaron que las víctimas habían viajado desde su estado natal atraídas por una oferta de trabajo difundida en redes sociales que prometía sueldos de hasta 20 mil pesos mensuales.

Según el informe oficial, al arribar al sitio acordado, las personas que debían recibirlos nunca llegaron ni contestaron las llamadas.

Tras pasar tres días en las calles de Tlaquepaque sin dinero para comer o comprar los pasajes para volver a su casa, pidieron ayuda a la policía.

Oficiales de la zona acudieron al llamado, les dieron comida y resguardo, mientras que el grupo de especialistas examinó su estado de salud.

Autoridades alertan por falsas ofertas de empleo para reclutamiento

Ante el caso, el secretario de Seguridad de Tlaquepaque, Mario Silva Orozco señaló que las ofertas de empleo falsas son la principal estrategia del crimen organizado para reclutamiento forzado, sin distinción de edades.

“Esto está llegando a varias áreas, ¿no? Sabemos que, si bien es cierto que el escalón se puede decir más con mayor complejidad es el de los menores, que son enganchados con las falsas ofertas, pues también parte de la población mayor también está teniendo este tipo de problema“, comentó Mario Silva Orozco, secretario de Seguridad de Tlaquepaque.

El secretario informó sobre el operativo permanente que mantiene la policía municipal con principal foco en la central de autobuses para evitar el reclutamiento criminal.

“Que no nada más es aquí en lo que es la central camionera, este operativo es permanente en todas las centrales, tenemos coordinación con todos los comisarios de la zona metropolitana, con el secretario del estado, de Seguridad Pública del estado y, de igual manera, en el exterior de la central, en los anexos que hay de terminales, también lo estamos llevando a cabo”, añadió el funcionario.

En casos como este, la policía, autoridades, familiares y personal de la central camionera reúnen recursos para comprar los pasajes para el regreso de los afectados a casa.

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