Maestros de Zacatecas suspenden clases en 25 escuelas por falta de pago

Instalaciones de la SEZ. Foto: Omar Hernández

A días del inicio del periodo vacacional, maestros de educación básica de Zacatecas suspendieron sus clases en al menos 25 escuelas y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) para exigir el pago de cinco quincenas adeudadas.

El grupo de manifestantes paralizó las actividades de la dependencia estatal, afectando la gestión institucional a días de concluir la primera etapa del ciclo escolar.

Maestros exigen el pago de cinco quincenas en Zacatecas

La protesta contó con el respaldo de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por su secretario general, Filiberto Frausto Orozco.

El dirigente sindical señaló que los docentes enfrentan la falta de pago desde el 26 de agosto:

“Que están exigiendo el cumplimiento de un derecho fundamental, el pago de su salario que desde hace dos meses y medio, desde el 26 de agosto, están padeciendo esta problemática.”

Frausto Orozco sostuvo que las autoridades incurrieron en un incumplimiento administrativo al acumular cinco quincenas sin pagar a los maestros. Según explicó, esta situación supera el límite de tres quincenas establecido por la normativa.

“Más allá de tres quincenas se considera algo anómalo, algo irregular”, afirmó.

Mantendrán la toma de la Secretaría de Educación hasta recibir su salario

Los manifestantes aseguraron que mantendrán la toma de las instalaciones de manera indefinida hasta que el recurso se vea reflejado en sus cuentas bancarias y no descartan el cierre de las instituciones educativas en caso de que la problemática no se resuelva.

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