Reportan tiroteo en sucursal de Citibank en Tampa, Florida; policía mata a sospechoso

Sospechoso disparó en instalaciones de Citibank. Foto: X/@ChadChronister

Un tiroteo fue reportado en una sucursal de Citibank ubicada en la zona de Sable Park, en Tampa, Florida. La movilización de policías y equipos SWAT provocó el desalojo de trabajadores del edificio, mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, informó que un sospechoso murió tras lo que describió como un “incidente premeditado”. Al menos una persona resultó herida.

UPDATE: Citibank Center Scene… The suspect involved is deceased. pic.twitter.com/7yrvEeVgZh — Chad Chronister (@ChadChronister) November 4, 2026

Sheriff confirma muerte del sospechoso tras el tiroteo

La oficina del sheriff informó que sus agentes respondieron a una amenaza activa y comenzaron a desalojar las instalaciones de Citibank para poner a salvo a los empleados.

En videos difundidos desde el lugar se observa a trabajadores salir del edificio bajo la supervisión de las autoridades y ser trasladados a una zona segura. Numerosas unidades policiales, incluidos equipos SWAT, acudieron a la sucursal.

#BREAKING Targeted incident at Citibank Center in Brandon (near Tampa), FL. Suspect deceased per Sheriff Chronister. At least one wounded. People escorted out by police; area of Queen Palms Dr & Falkenburg Rd to avoid. Developing. pic.twitter.com/QQxoQIxjl3 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) November 4, 2026

Las autoridades también pidieron a la población evitar el área de Princess Palm Avenue y Falkenburg Road, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio.

Habilitan puntos de reunión para empleados y familiares

La oficina del sheriff indicó que los empleados de Citibank debían dirigirse al área de triaje habilitada en el estacionamiento del hotel Sheraton Tampa Brandon.

Por su parte, los familiares de los trabajadores podían reunirse en el Staybridge Suites Tampa East, ubicado en la intersección de Queen Palm Drive y North Falkenburg Road.

🚨BREAKING: One person has been wounded in a shooting at the Citibank Center campus in the Brandon area near Tampa, Florida, with the suspected gunman reported to be down, according to law enforcement sources. pic.twitter.com/qKh9lUoe5j — Qeeb (@Qeeb_1) November 4, 2026

¿Qué se sabe y qué falta por confirmar?

Hasta el momento, las autoridades informaron que el sospechoso murió y que al menos una persona resultó herida. Sin embargo, no se ha precisado cuántas personas fueron lesionadas ni se han dado a conocer sus identidades.

Tampoco se han detallado las circunstancias del ataque, el motivo del sospechoso ni si tenía alguna relación con la sucursal bancaria o sus empleados.

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