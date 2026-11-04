Desapariciones en México: última semana de octubre registra 172 casos

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el miércoles 4 de noviembre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 se registraron en México 172 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

87 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 50.58% de los casos reportados

85 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 49.42% del total de casos reportados

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 84 fueron con vida y sólo una sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 52 casos, integrados por 23 hombres y 29 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Durango con 15 casos, divididos en 10 hombres y 5 mujeres

con 15 casos, divididos en 10 hombres y 5 mujeres Quintana Roo con 14 casos, divididos en 8 hombres y 6 mujeres

con 14 casos, divididos en 8 hombres y 6 mujeres Morelos con 10 casos, divididos en 6 hombres y 4 mujeres

con 10 casos, divididos en 6 hombres y 4 mujeres Sonora con 8, divididos en 7 hombres y 1 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor en hombres. Del total de 172 personas reportadas, 97 fueron hombres y 75 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 60 registros. De ellos, 34 corresponden a mujeres y 26 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 10 y los 14 años, con 22 personas de los cuales 6 corresponden a hombres y 16 a mujeres..

Por otra parte, el grupo de 35 a 39 años registró 10 personas divididos en 10 hombres y 6 mujeres.

Los datos muestran que los grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 67 mil 032 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de noviembre de 2026 contabilizan 67 mil 032 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 812 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 31.05% del total

46 mil 220 son personas localizadas, cifra que representa el 68.95% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 762 personas localizadas sin vida, que representa el 8.14% de los localizados

42 mil 458 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.86% de los localizados

Diez estados concentran 41 mil 971 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 850 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 7 mil 005

con 7 mil 005 Nuevo León con 4 mil 806

con 4 mil 806 Guanajuato con 4 mil 476

con 4 mil 476 Puebla con 3 mil 847

con 3 mil 847 Sonora con 3 mil 521

con 3 mil 521 Michoacán con 3 mil 190

con 3 mil 190 Sinaloa con 2 mil 871

con 2 mil 871 Tamaulipas con 2 mil 318

con 2 mil 318 Baja California con 2 mil 087

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 41 mil 971 casos.

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 42 mil 582 corresponden a hombres, 24 mil 433 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

DESAPARICIONES EN MÉXICO Los 10 estados con más desaparecidos en el Gobierno actual 01 de octubre de 2024 al 01 de noviembre de 2026 Pasa el cursor o toca un estado para conocer sus cifras ENTRE LOS 10 ESTADOS SUMAN 41,971 casos

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 15 mil 195 registros, integrados por 8 mil 934 mujeres y 6 mil 261 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 829 casos, con 5 mil 490 hombres y 2 mil 339 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 540 casos, con 5 mil 646 hombres y mil 894 mujeres

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 893 registros, de los cuales mil 588 corresponden a mujeres y 5 mil 305 a hombres

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados,con 65 mil 821 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades:

Estadounidense con 338 casos

Colombiana con 204 casos

Venezolana con 171 casos

Hondureña con 118 casos

Guatemalteca con 68 casos

Cubana con 67 casos

Salvadoreña con 32 casos

Ecuatoriana con 20 casos

Canadiense con 13 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de noviembre de 2026.

Nota: Es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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