Trabajadores de Salud toman oficinas gubernamentales en Zacatecas para exigir el pago del bono de retiro 

Protesta de trabajadores de Salud en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Integrantes de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Zacatecas tomaron este lunes las oficinas gubernamentales de Finanzas y Salud para exigir el pago del bono de retiro correspondiente a 2025.

Los trabajadores aún no reciben su bono 2025

La secretaria general de la sección sindical, Norma Castorena, señaló que el bono continúa pendiente para trabajadores sindicalizados transferidos al IMSS-Bienestar, pese a que debía cubrirse durante el año pasado.

De acuerdo con la dirigente, el pago se realiza habitualmente en dos partes, entre marzo y junio. Sin embargo, aseguró que los trabajadores que se jubilaron el 1 de enero de 2025 aún no reciben el estímulo.

“En el año pasado el bono debió ser pagado a más tardar entre marzo y junio porque siempre se paga en dos partes; pues a la fecha de hoy no se ha pagado”, declaró.

Sindicato de Salud en Zacatecas pide nueva convocatoria de retiro

Además del pago pendiente, los trabajadores exigen que las autoridades publiquen la convocatoria de retiro correspondiente a 2026 y activen el Programa de Profesionalización de Enfermería y Trabajo Social.

La dirigente sindical indicó que, hasta el momento, los hospitales continúan funcionando y que la organización no ha ordenado suspender sus actividades.

No obstante, advirtió que, si no obtienen una respuesta favorable, podrían intensificar las medidas de protesta e implementar jornadas de brazos caídos.

“Están funcionando todos, no hemos nosotros cerrado ningún hospital. Claro que lo que nosotros tenemos pensado, si esto no se soluciona, pues sí es radicalizar nuevamente, buscar las jornadas de brazos caídos”, señaló.

Trabajadores denuncian afectaciones por falta del bono

Durante la manifestación, integrantes del sindicato señalaron que el retraso en el pago afecta sus planes económicos después de décadas de servicio en las instituciones de salud.

Esperanza López, trabajadora sindicalizada, sostuvo que el bono representa un recurso que corresponde al personal que ha dedicado buena parte de su vida laboral a la institución.

“Somos compañeros que cuando el que menos tiene 28 años de haber trabajado ahí, por lo que es un finiquito que por ley nos corresponde”, expresó.

Por su parte, Lorena Villa, también sindicalizada, explicó que tenía previsto utilizar el dinero para emprender un negocio y contar con ingresos propios durante su retiro.

La trabajadora señaló que busca mantener su independencia económica y evitar depender financieramente de sus hijos.

Protesta afecta oficinas gubernamentales en Zacatecas

La toma de las oficinas de Finanzas y Salud provocó afectaciones en los servicios de ambas dependencias, mientras los manifestantes mantienen su exigencia de que las autoridades atiendan sus demandas laborales.

Los integrantes de la Sección 39 del SNTSA señalaron que esperan una solución al pago pendiente y a las demás solicitudes antes de avanzar hacia nuevas medidas de presión.

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