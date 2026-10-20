Sheinbaum corrige el rumbo del AICM

La analista Martha Anaya considera que la presidenta Claudia Sheinbaum está revirtiendo una decisión del expresidente López Obrador, quien hace tres años y nueve meses ordenó trasladar todas las operaciones exclusivas de carga del AICM al AIFA.

En su opinión, para Uno TV, explica que la mandataria decidió permitir nuevamente estas operaciones en el AICM como parte de las condiciones para levantar las restricciones que impiden a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos.

Asimismo, señala que el regreso de las operaciones de carga al AICM requerirá nuevas inversiones para ampliar su capacidad operativa y atender una mayor demanda de vuelos.

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