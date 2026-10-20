¿Quieres remodelar o ampliar tu casa? Así puedes obtener un crédito de hasta 169 mil pesos del Infonavit

Se trata del programa Mejoravit Solo para Ti. Foto: Cuartoscuro

Si estás pensando en remodelar, reparar o mejorar tu casa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un crédito de hasta 169 mil pesos, que puedes utilizar para renovar diferentes espacios de tu hogar, desde cambiar pisos hasta remodelar la cocina o el baño.

Se trata de Mejoravit Solo para Ti, un financiamiento dirigido a trabajadores que desean realizar mejoras en su vivienda sin modificar su estructura. El programa ofrece diferentes montos, plazos de pago y tasas de interés fijas.

¿Cuánto dinero te presta el Infonavit para remodelar tu casa?

El monto del crédito depende de la precalificación y las condiciones que cumpla cada trabajador.

De acuerdo con la información del programa, existen las siguientes opciones:

Desde 42 mil pesos: plazo de pago de entre uno y cinco años, con una tasa de interés anual fija del 10%.

plazo de pago de entre uno y cinco años, con una tasa de interés anual fija del 10%. Hasta 169 mil pesos: plazo de pago de entre uno y 11 años, con una tasa de interés anual fija del 11%.

Antes de solicitar el financiamiento, es importante revisar el monto disponible y las condiciones de pago.

¿Qué puedes remodelar con Mejoravit Solo para Ti?

El crédito permite hacer diferentes trabajos para mejorar las condiciones de la vivienda, siempre que no impliquen modificaciones estructurales.

Entre las mejoras contempladas se encuentran:

Cambiar pisos.

Renovar muebles de cocina.

Remodelar muebles de baño.

Pintar paredes y otros espacios.

Impermeabilizar la vivienda.

Realizar mejoras en jardines.

Acondicionar diferentes áreas del hogar.

Mejoravit Solo para Ti no es un crédito para comprar una casa, sino para realizar reparaciones y mejoras en una vivienda.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar hasta 169 mil pesos?

Para acceder al financiamiento, el Infonavit establece las siguientes condiciones:

Tener una relación laboral vigente.

Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Estar registrado en una Afore.

Tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante.

Cumplir con la precalificación del Infonavit.

Autorizar la consulta del historial crediticio.

Mantener actualizados los datos personales y biométricos ante el Instituto.

Además, entre los documentos que normalmente se solicitan están la identificación oficial vigente, CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS) y un estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante.

¿Cómo solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El trámite comienza a través de Mi Cuenta Infonavit, donde los trabajadores pueden consultar si cumplen con los requisitos para obtener el financiamiento.

Los pasos generales son:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y revisa tu precalificación. Presenta los documentos requeridos y autoriza la consulta de tu historial crediticio. Firma el contrato una vez que el crédito sea aprobado. Recibe el dinero en la cuenta bancaria registrada y utilízalo para las mejoras autorizadas.

El Infonavit recomienda revisar las condiciones del crédito, los plazos de pago y el monto disponible antes de iniciar el trámite.

De esta manera, los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden acceder a un financiamiento para mejorar su vivienda sin necesidad de solicitar un crédito hipotecario para adquirir otra propiedad.

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