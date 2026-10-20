¿Quieres trabajar en la SRE? Abren 80 plazas y así puedes postularte

SRE. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió una convocatoria para ocupar hasta 80 plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la rama técnico-administrativa, con puestos de agregados administrativos “D”.

#20deOctubre2026 Se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior Mexicano 2026.

👉 https://t.co/pku0ekBGam — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) October 20, 2026

El concurso fue publicado este 20 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla tres perfiles:

Administración

Asuntos consulares, comunidades y protección

Tecnologías de la información y digitalización

Quienes sean seleccionados podrán ser trasladados a representaciones diplomáticas y consulares de México en otros países o a oficinas de la SRE.

¿Cuántas plazas ofrece la SRE y para qué áreas?

De las 80 plazas, 40 están reservadas para mujeres y 40 para hombres:

Administración: 44 plazas, 22 para mujeres y 22 para hombres

44 plazas, 22 para mujeres y 22 para hombres Asuntos Consulares, Comunidades y Protección: 20 plazas, 10 para mujeres y 10 para hombres

20 plazas, 10 para mujeres y 10 para hombres Tecnologías de la información y digitalización: 16 plazas, 8 para mujeres y 8 para hombres

Las funciones incluyen manejo de recursos, servicios consulares y documentación, así como infraestructura tecnológica, soporte, sistemas, digitalización, ciberseguridad y protección de datos. Las labores se desarrollarán de acuerdo con el perfil y las necesidades de las representaciones o unidades de la dependencia.

¿Cuáles son los requisitos para las 80 plazas?

Quienes aspiren a ingresar a la rama técnico-administrativa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

No contar con sanciones administrativas ni condena penal.

Ser apto para las funciones.

No ser ministro de algún culto religioso.

Contar, como mínimo, con grado de técnico superior universitario o equivalente.

Aprobar la capacitación del Instituto Matías Romero.

Dominar un idioma extranjero reconocido como lengua oficial de la ONU, preferentemente inglés, alemán o japonés.

También se pueden acreditar lenguas indígenas, entre ellas maya, mixteco, náhuatl y zapoteco.

¿Cuándo y cómo postularse a la SRE?

La inscripción será del 26 de octubre a las 13:00 horas al 3 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. La solicitud y el instructivo estarán disponibles en “Acciones y programas” de la SRE.

Quienes sean aceptados deberán enviar documentación en PDF del 9 al 17 de noviembre: solicitud firmada, acta de nacimiento, currículum, constancias de no sanción administrativa y no antecedentes penales, además del título o cédula profesional.

La primera etapa tendrá exámenes de conocimientos generales, español e idioma los días 21 y 22 de enero de 2027. Las sedes serán Ciudad de México y, si el número de aspirantes lo justifica, Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Tijuana.

¿Hay sueldo o beca durante el proceso?

Durante la segunda etapa, los participantes recibirán una beca mensual de 16 mil 292.31 pesos netos, del 8 de marzo al 6 de mayo de 2027.

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