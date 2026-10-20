¿Quieres trabajar en la SRE? Abren 80 plazas y así puedes postularte
La inscripción será del 26 de octubre a las 13:00 horas al 3 de noviembre de 2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió una convocatoria para ocupar hasta 80 plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la rama técnico-administrativa, con puestos de agregados administrativos “D”.
El concurso fue publicado este 20 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla tres perfiles:
- Administración
- Asuntos consulares, comunidades y protección
- Tecnologías de la información y digitalización
Quienes sean seleccionados podrán ser trasladados a representaciones diplomáticas y consulares de México en otros países o a oficinas de la SRE.
¿Cuántas plazas ofrece la SRE y para qué áreas?
De las 80 plazas, 40 están reservadas para mujeres y 40 para hombres:
- Administración: 44 plazas, 22 para mujeres y 22 para hombres
- Asuntos Consulares, Comunidades y Protección: 20 plazas, 10 para mujeres y 10 para hombres
- Tecnologías de la información y digitalización: 16 plazas, 8 para mujeres y 8 para hombres
Las funciones incluyen manejo de recursos, servicios consulares y documentación, así como infraestructura tecnológica, soporte, sistemas, digitalización, ciberseguridad y protección de datos. Las labores se desarrollarán de acuerdo con el perfil y las necesidades de las representaciones o unidades de la dependencia.
¿Cuáles son los requisitos para las 80 plazas?
Quienes aspiren a ingresar a la rama técnico-administrativa deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad.
- No contar con sanciones administrativas ni condena penal.
- Ser apto para las funciones.
- No ser ministro de algún culto religioso.
- Contar, como mínimo, con grado de técnico superior universitario o equivalente.
- Aprobar la capacitación del Instituto Matías Romero.
- Dominar un idioma extranjero reconocido como lengua oficial de la ONU, preferentemente inglés, alemán o japonés.
- También se pueden acreditar lenguas indígenas, entre ellas maya, mixteco, náhuatl y zapoteco.
¿Cuándo y cómo postularse a la SRE?
La inscripción será del 26 de octubre a las 13:00 horas al 3 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. La solicitud y el instructivo estarán disponibles en “Acciones y programas” de la SRE.
Quienes sean aceptados deberán enviar documentación en PDF del 9 al 17 de noviembre: solicitud firmada, acta de nacimiento, currículum, constancias de no sanción administrativa y no antecedentes penales, además del título o cédula profesional.
La primera etapa tendrá exámenes de conocimientos generales, español e idioma los días 21 y 22 de enero de 2027. Las sedes serán Ciudad de México y, si el número de aspirantes lo justifica, Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Tijuana.
¿Hay sueldo o beca durante el proceso?
Durante la segunda etapa, los participantes recibirán una beca mensual de 16 mil 292.31 pesos netos, del 8 de marzo al 6 de mayo de 2027.
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