¿Quieres trabajar en la SRE? Abren 80 plazas y así puedes postularte

| 14:38 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV | CDMX

La inscripción será del 26 de octubre a las 13:00 horas al 3 de noviembre de 2026
SRE. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió una convocatoria para ocupar hasta 80 plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la rama técnico-administrativa, con puestos de agregados administrativos “D”. 

El concurso fue publicado este 20 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla tres perfiles: 

  • Administración 
  • Asuntos consulares, comunidades y protección
  • Tecnologías de la información y digitalización

Quienes sean seleccionados podrán ser trasladados a representaciones diplomáticas y consulares de México en otros países o a oficinas de la SRE.

¿Cuántas plazas ofrece la SRE y para qué áreas?

De las 80 plazas, 40 están reservadas para mujeres y 40 para hombres:

  • Administración: 44 plazas, 22 para mujeres y 22 para hombres
  • Asuntos Consulares, Comunidades y Protección: 20 plazas, 10 para mujeres y 10 para hombres
  • Tecnologías de la información y digitalización: 16 plazas, 8 para mujeres y 8 para hombres

Las funciones incluyen manejo de recursos, servicios consulares y documentación, así como infraestructura tecnológica, soporte, sistemas, digitalización, ciberseguridad y protección de datos. Las labores se desarrollarán de acuerdo con el perfil y las necesidades de las representaciones o unidades de la dependencia.

¿Cuáles son los requisitos para las 80 plazas?

Quienes aspiren a ingresar a la rama técnico-administrativa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

  • Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad.
  • No contar con sanciones administrativas ni condena penal.
  • Ser apto para las funciones.
  • No ser ministro de algún culto religioso.
  • Contar, como mínimo, con grado de técnico superior universitario o equivalente.
  • Aprobar la capacitación del Instituto Matías Romero.
  • Dominar un idioma extranjero reconocido como lengua oficial de la ONU, preferentemente inglés, alemán o japonés.
  • También se pueden acreditar lenguas indígenas, entre ellas maya, mixteco, náhuatl y zapoteco.

¿Cuándo y cómo postularse a la SRE?

La inscripción será del 26 de octubre a las 13:00 horas al 3 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. La solicitud y el instructivo estarán disponibles en “Acciones y programas” de la SRE.

Quienes sean aceptados deberán enviar documentación en PDF del 9 al 17 de noviembre: solicitud firmada, acta de nacimiento, currículum, constancias de no sanción administrativa y no antecedentes penales, además del título o cédula profesional.

La primera etapa tendrá exámenes de conocimientos generales, español e idioma los días 21 y 22 de enero de 2027. Las sedes serán Ciudad de México y, si el número de aspirantes lo justifica, Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Tijuana.

¿Hay sueldo o beca durante el proceso?

Durante la segunda etapa, los participantes recibirán una beca mensual de 16 mil 292.31 pesos netos, del 8 de marzo al 6 de mayo de 2027.

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