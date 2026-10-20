CFE: Así es cómo debes cambiar el nombre de titular en tu recibo de luz

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Cambiar el nombre del titular en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite gratuito y necesario en distintos casos.

La Comisión contempla como parte de un mismo proceso el cambio de titularidad del servicio y el nombre en el recibo. Estos no se realizan de forma separada.

Por ello, celebrar un nuevo contrato de suministro con CFE implica automáticamente un ajuste de titularidad en el recibo bimestral.

¿Cuándo es necesario cambiar al titular del servicio en la CFE?

Se recomienda realizar el cambio de titularidad del recibo de luz en la CFE cuando el contrato está a nombre de una persona que ya no vive en el inmueble o deja de ser propietario.

El cambio puede darse por alguno de estos motivos:

Fallecimiento del titular

Divorcio

Renta de la vivienda

Compra del inmueble

Herencia

De igual manera, actualizar los datos al nuevo titular ayuda a evitar confusiones, retrasos y posibles cortes del servicio.

Requisitos para cambiar el nombre del recibo de luz de la CFE

La persona que quiere cambiar el nombre en el recibo de CFE no debe tener pagos pendientes.

Documentos del nuevo titular

Identificación oficial vigente (original y copia)

RFC

Número telefónico

Correo electrónico

Solicitud por escrito explicando el motivo del cambio

Documentos del inmueble

Comprobante de domicilio (original y copia)

Escritura del inmueble (copia certificada)

Recibo del predial (original y copia)

Fotografía de la lectura del medidor

Otros documentos (según el caso)

Copia de identificación del titular anterior

Acta de defunción

Acta de divorcio u otro documento legal

¿Cómo cambiar la titularidad y nombre en el recibo de CFE?

Reúne la documentación requerida

Llama al 071 para agendar cita en el Centro de Atención a Clientes

Acude el día y hora asignados al centro

Recibe orientación del personal de la CFE

Espera la resolución del trámite

¿Cómo corregir errores en el recibo de luz?

Si necesitas corregir algún dato en tu recibo de luz, como la dirección, debes acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC).

Por ello, es necesario presentar esta documentación:

Identificación oficial vigente Comprobante de domicilio actualizado Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble, en caso de cambio de titular

El personal del CAC revisará la información y te indicará los pasos a seguir para completar la corrección.

¿Qué pasa si no cambias la titularidad del recibo de luz?

Además, la CFE no aplica multas por no cambiar al titular del servicio. Sin embargo, pueden surgir problemas administrativos, dificultades para pagar el servicio y complicaciones para reportar fallas.

Para más información, la CFE recomienda llamar al 071 para hablar con un operador.

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