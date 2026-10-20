Trump busca llevar a cero el déficit comercial de 155 mil mdd con México: ¿qué significa y cómo lo haría?

Trump busca acuerdo con México para lograr cero déficit comercial. Foto: UnoTV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir el déficit estadounidense, e incluso planteó que podría llevarlo a cero.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el déficit comercial de ese país con México alcanzó 155 mil 871 millones de dólares entre enero y agosto de 2026. Para llegar a cero, tendrían que producirse cambios sustanciales en el intercambio de mercancías entre ambas naciones, mediante un aumento de las exportaciones estadounidenses, una disminución de sus importaciones mexicanas o una combinación de ambas medidas.

¿Qué significa que Trump quiera un déficit comercial cero con México?

El mandatario estadounidense ha planteado en reiteradas ocasiones que uno de sus objetivos comerciales es reducir el déficit de Estados Unidos con sus socios, incluido México. En este caso, su planteamiento parte de que su país compra a México más mercancías de las que le vende.

Las cifras de la Oficina del Censo de EE. UU. muestran la diferencia entre ambos flujos comerciales durante los primeros ocho meses de 2026:

Exportaciones de Estados Unidos a México: 263 mil 473 millones de dólares

263 mil 473 millones de dólares Importaciones de Estados Unidos desde México: 419 mil 344 millones de dólares

419 mil 344 millones de dólares Déficit comercial estadounidense: 155 mil 871 millones de dólares

En términos sencillos, por cada 100 dólares que Estados Unidos exportó a México durante ese periodo, importó aproximadamente 159 dólares en mercancías mexicanas.

Un déficit comercial se registra cuando el valor de las compras de bienes que un país realiza en el extranjero supera el valor de sus ventas al exterior. En el caso de Estados Unidos, la diferencia con México se obtiene al restar sus exportaciones a sus importaciones.

Por lo tanto, un déficit comercial cero significaría que el valor de las mercancías que Estados Unidos vende a México sería igual al valor de los productos que compra a ese país, dentro del periodo y el tipo de comercio que se esté midiendo.

Esto no significa que dejaría de existir el comercio entre ambas naciones ni que México tendría que dejar de exportar. Tampoco implica, por sí solo, que Estados Unidos obtendría ganancias económicas por esa diferencia: el saldo comercial es un indicador del intercambio de bienes, no una medición completa de los beneficios o las pérdidas de una economía.

¿Qué tendría que pasar para que el déficit comercial de EE.UU. con México llegue a cero?

Para eliminar la diferencia de 155 mil 871 millones de dólares registrada entre enero y agosto de 2026, Estados Unidos tendría que modificar la relación entre el valor de sus exportaciones y sus importaciones mexicanas.

Existen dos vías principales que podrían aplicarse por separado o de manera conjunta:

1. Estados Unidos tendría que vender más productos a México

Una posibilidad sería incrementar las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano. Esto supone que empresas y productores de Estados Unidos vendan más mercancías en México y que compradores mexicanos aumenten sus adquisiciones.

Entre los productos que podrían formar parte de ese intercambio se encuentran:

Gas natural y otros productos energéticos: México podría aumentar sus compras de gas estadounidense, siempre que las condiciones de suministro, infraestructura, precio y demanda lo permitan.

México podría aumentar sus compras de gas estadounidense, siempre que las condiciones de suministro, infraestructura, precio y demanda lo permitan. Maquinaria y equipo industrial: las empresas mexicanas podrían adquirir más equipos y tecnología producidos en Estados Unidos.

las empresas mexicanas podrían adquirir más equipos y tecnología producidos en Estados Unidos. Productos agrícolas: un incremento en las compras mexicanas de granos, alimentos y otros productos del campo estadounidense elevaría el valor de las exportaciones de ese país.

un incremento en las compras mexicanas de granos, alimentos y otros productos del campo estadounidense elevaría el valor de las exportaciones de ese país. Medicamentos y otros bienes manufacturados: mayores ventas de productos farmacéuticos, industriales y de consumo también contribuirían a aumentar las exportaciones estadounidenses.

Sin embargo, para que esta vía eliminara por sí sola el déficit registrado en los primeros ocho meses del año, las exportaciones estadounidenses tendrían que aumentar en aproximadamente 155 mil 871 millones de dólares, suponiendo que las importaciones desde México permanecieran sin cambios.

2. Estados Unidos tendría que comprar menos mercancías a México

La segunda posibilidad sería reducir el valor de las importaciones mexicanas. Esto podría ocurrir si disminuyera la demanda estadounidense de productos procedentes de México o si las empresas de Estados Unidos sustituyeran parte de esas compras por mercancías nacionales o provenientes de otros países.

Si Estados Unidos redujera sus importaciones desde México sin aumentar sus exportaciones, tendría que disminuirlas en aproximadamente 155 mil 871 millones de dólares para alcanzar un saldo de cero, bajo el supuesto de que las exportaciones permanecieran iguales.

3. Combinar más exportaciones y menos importaciones

Una tercera posibilidad sería repartir el ajuste entre ambas vías. Por ejemplo, Estados Unidos podría aumentar sus ventas de gas, maquinaria o productos agrícolas a México y, al mismo tiempo, reducir algunas compras de mercancías mexicanas.

¿Qué se sabe del acuerdo comercial entre Estados Unidos y México?

El lunes 19 de octubre, Donald Trump afirmó durante un mitin en Kansas que Estados Unidos y México estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial que reduciría considerablemente el déficit estadounidense. Incluso planteó que el saldo podría llegar a cero, aunque no detalló las condiciones, los sectores incluidos ni el calendario para concretarlo.

🔵El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que permitiría reducir las pérdidas económicas que atribuye a los intercambios comerciales entre ambos países.… pic.twitter.com/Y2snnLW2og — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

Este martes 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que ambos gobiernos están cerca de llegar a un entendimiento. Al ser consultada sobre las declaraciones de Trump durante su conferencia matutina, respondió: “Ya estamos muy cerca”, aunque precisó que todavía quedan asuntos pendientes.

La mandataria mexicana explicó previamente que, durante una de sus llamadas telefónicas con Trump, el presidente estadounidense le pidió que México aumentara sus compras de gas natural de Estados Unidos. Sheinbaum indicó que le respondió que el país ya realiza esas adquisiciones y que también busca desarrollar su propia producción de gas natural.

Asimismo, reconoció que Trump le planteó la posibilidad de que México entregara activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según explicó, rechazó esa propuesta al señalar que la legislación mexicana no permite acceder a esa petición.

México busca reducir los aranceles en el acuerdo comercial con EU

Sheinbaum precisó este martes que Estados Unidos ha planteado propuestas para reducir determinados aranceles a cambio de que México atienda algunos de sus requerimientos. La presidenta señaló que las conversaciones continúan y que todavía hay temas por resolver.

La posición del Gobierno mexicano consiste en reducir al máximo los aranceles que actualmente afectan a las exportaciones nacionales de vehículos, acero y aluminio, además de evitar que se impongan nuevos gravámenes.

“¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos, acero y aluminio, y que no haya más aranceles” Presidenta Claudia Sheinbaum.

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