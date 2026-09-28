Impactantes imágenes de una avalancha en Nepal; van 4 muertos y 12 desaparecidos

Avalancha arrasó con casas y dejó desaparecidos. Foto: Reuters

Un enorme desprendimiento de nieve y tierra arrasó parte de la montaña Himlung, en Nepal, provocando una avalancha que destruyó un campamento de expedición del Himalaya y dejó, hasta el momento, cuatro personas muertas y 12 desaparecidas.

Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que una sección de la ladera colapsa y desciende a gran velocidad por la montaña, generando una gigantesca nube de nieve, roca y escombros.

🚨 Nueva emergencia en Nepal tras un alud



Apenas un mes después del alud del 26 de agosto, que dejó cientos de muertos, una nueva emergencia se registró este 28 de septiembre en el monte Himlung, en el distrito de Manang. Hasta el momento se reportan al menos cuatro muertos y… pic.twitter.com/O5m9i0YfMt — Huellas.Tv ®️ (@Huellas_Tv) September 28, 2026

Avalancha destruyó un campamento de expedición

El accidente ocurrió la mañana del domingo en el campamento base de Himlung, una montaña de 7 mil 216 metros de altura ubicada cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet.

La avalancha arrasó las instalaciones utilizadas por trabajadores y personal de apoyo de las expediciones que operan en la zona.

Inicialmente, se reportó la desaparición de 10 personas, pero conforme avanzaron las labores de búsqueda el número aumentó.

#DePlaneta | Deslizamiento de tierra en #Nepal deja sin vivienda a pobladores. El desastre ocurre luego de que se registrara el pasado fin de semana una avalancha en la montaña Himlung, donde al menos dos personas murieron y 14 están desaparecidas, indicó la AFP. 📹… pic.twitter.com/iraf4h5pH1 — Diario El Salvador (@elsalvador) September 28, 2026

Sube a cuatro el número de fallecidos

Rescatistas informaron que durante las últimas horas fueron recuperados dos cuerpos más, que se suman a otros dos localizados previamente.

Con ello, el saldo confirmado ascendió a cuatro personas fallecidas, mientras 12 permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales eran guías de montaña que trabajaban en el campamento.

himlung avalanche update

Four bodies recovered during ongoing rescue operations following avalanche at Himlung Himal. Twelve people remain missing as search efforts continue amid challenging conditions #HimlungAvalanche #HimlungHimal pic.twitter.com/m9OR3lX8fG — Hasnain Qaisrani (@QaisraniHasnain) September 28, 2026

Mal clima dificulta los rescates

Las labores de búsqueda continúan, pero las condiciones meteorológicas han complicado el acceso a la zona.

Los equipos de rescate señalaron que el mal tiempo retrasó la llegada de los primeros grupos especializados al lugar del desastre, reduciendo las posibilidades de localizar sobrevivientes durante las primeras horas posteriores al accidente.

Actualmente participan guías de montaña y brigadistas especializados en operaciones de alta montaña.

Nepal enfrenta una serie de desastres naturales

La avalancha ocurre pocas semanas después de otro desastre que golpeó a Nepal.

El país aún enfrenta las consecuencias del colapso de un glaciar de alta montaña ocurrido el 26 de agosto cerca de la frontera con el Tíbet, considerado uno de los peores desastres naturales de su historia reciente.

Las autoridades continúan atendiendo las afectaciones derivadas de ese evento mientras avanzan ahora las labores de rescate en la montaña Himlung.

Buscan a 12 personas desaparecidas

Los equipos desplegados en la zona mantienen la búsqueda de las 12 personas que continúan sin ser localizadas.

Las autoridades nepalíes no descartan que el balance pueda modificarse en las próximas horas conforme avancen las operaciones entre los restos del campamento destruido por la avalancha.

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