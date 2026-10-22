Alertan por repunte de secuestros virtuales en Zacatecas; rescatan a 2 víctimas antes del pago de rescates 

Zacatecas alerta por aumento de secuestros virtuales Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad de Zacatecas alertaron sobre el aumento de casos de secuestro virtual, una modalidad de extorsión en la que los delincuentes aíslan a sus víctimas mediante amenazas telefónicas y presionan a sus familiares para que realicen depósitos de dinero.

Rescatan a mujer de 20 años en Fresnillo

El Gobierno estatal informó sobre recientes operativos que permitieron localizar a dos personas antes de que sus familias efectuaran los pagos exigidos: una mujer de 20 años en Fresnillo y un adolescente de 14 años en la capital del estado.

El caso más reciente se reportó en Fresnillo, luego de que la madre de una joven de 20 años llamó al Sistema de Emergencias 911 para alertar que su hija había salido apresuradamente de su domicilio tras recibir una llamada de un número desconocido.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal desplegaron labores de búsqueda y geolocalización para dar con su paradero.

La joven fue localizada en buen estado de salud y regresó con sus familiares.

De acuerdo con la información oficial, no se realizó ninguna transacción económica relacionada con la extorsión.

Adolescente de 14 años fue localizado en un cerro

Días antes, las autoridades atendieron otro caso de secuestro virtual en Zacatecas, en el que un adolescente de 14 años fue localizado en un cerro de la capital.

Según los reportes, el menor recibió instrucciones y amenazas por teléfono, mientras los presuntos extorsionadores exigían 10 mil pesos a su familia a cambio de su supuesta liberación.

Para encontrarlo, las autoridades utilizaron herramientas aéreas de reconocimiento. El adolescente fue ubicado antes de que sus familiares realizaran el depósito solicitado.

Ambos casos muestran cómo las llamadas de personas desconocidas pueden utilizarse para manipular a las víctimas.

¿Cómo prevenir un secuestro virtual?

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas recomendó verificar directamente la ubicación de los familiares cuando se reciba una llamada sospechosa en la que se afirme que están en peligro o privados de la libertad.

También pidió solicitar apoyo al 911 para reportar situaciones de este tipo y evitar afectaciones económicas o personales.

En caso de recibir una llamada con amenazas o exigencias de dinero, es importante mantener la calma, intentar contactar a la supuesta víctima por otros medios y no realizar depósitos sin verificar la información.

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